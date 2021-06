Szczepionka przeciwko COVID-19 Pfizera będzie testowana w Polsce na dzieciach

4,5 tys. dzieci z 90 ośrodków klinicznych w USA, Finlandii, Hiszpanii i Polsce weźmie udział w drugiej fazie badań klinicznych nad szczepionką przeciwko COVID-19 firmy Pfizer. Pierwszy etap testów wypadł pomyślnie i potwierdzono silną odpowiedź układu odpornościowego po podaniu tego preparatu najmłodszej grupie pacjentów.

Na tym etapie badań będzie sprawdzana reakcja po podaniu mniejszych niż w przypadku dorosłych dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Obecnie osoby pełnoletnie oraz pozostali w wieku powyżej 12 lat otrzymują 30 mikrogramów tego środka.

Pfizer będzie w Polsce testować szczepionkę przeciw COVID-19 na dzieciach

Podczas testów maluchy w wieku od 5 do 11 lat mają zostać zaszczepione dawką wynoszącą 10 mikrogramów, a młodszej grupie poniżej 5. roku życia ma zostać podana dawka w wysokości 3 mikrogramów.

Na wyniki badań trzeba będzie poczekać do jesieni. Efekty działania szczepionki przeciwko COVID-19

u dzieci mających od 5 do 11 lat mają być znane we wrześniu lub w październiku, a skutki szczepień wśród najmłodszych uczestników badania mają zostać ogłoszone w październiku lub w listopadzie.

W Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiło się już ponad 23,2 mln obywateli (około 23,5 proc. populacji). Od 7 czerwca na szczepienia może się zgłaszać także młodzież w wieku powyżej 12. roku życia.

