Neuronauka: zidentyfikowano obszar mózgu odpowiedzialny za duchowość i doznania religijne

Medycyna i duchowość długo wydawały się być od siebie oddzielone. Jednak jak donosi Neuroscience, naukowcy zidentyfikowali obszar w mózgu, który może odpowiadać za przeżycia duchowe i próbują zrozumieć rolę, jaką może odgrywać w leczeniu klinicznym.

„Nasze wyniki sugerują, że duchowość i religijność są zakorzenione w fundamentalnej, neurobiologicznej dynamice. Byliśmy zdumieni, gdy odkryliśmy, że ten obwód mózgu dla duchowości jest wyśrodkowany w jednej z najlepiej zachowanych ewolucyjnie struktur w mózgu” – powiedział dr Michael Ferguson, główny badacz z Brigham’s Center for Brain Circuit Therapeutics.

Badania nad duchowością

Zespół naukowców z Brigham wykorzystał dane 88 pacjentów neurochirurgicznych, którzy przechodzili operację usunięcia guza mózgu. Pacjenci wypełniali ankietę zawierającą pytania o duchowość przed i po operacji. Następnie ich wyniki zestawiano z inną grupą pacjentów neurochirurgicznych. Do analizy wyników naukowcy wykorzystali technikę zwaną „mapowaniem sieci uszkodzeń”, która umożliwia badaczom lokalizowanie złożonych ludzkich zachowań w określonych obwodach mózgu.

Badania zlokalizowały ważny obszar mózgu

Korzystając z mapowania sieci uszkodzeń, zespół odkrył, że ocena własnej duchowości jest niejako „przypisana” do określonego obwodu mózgu. Jest on wyśrodkowany w istocie szarej okołowodociągowej (PAG). To region pnia mózgu, który jest zaangażowany w wiele funkcji, w tym warunkowanie strachu, modulowanie bólu, zachowania altruistyczne i bezwarunkową miłość.

„Nasze wyniki wskazują na głębokie korzenie duchowych przekonań w części naszego mózgu, która jest zaangażowana w wiele ważnych funkcji” – napisali naukowcy w publikacji.

Dalsze możliwości badań

Zespół jest zainteresowany „rozwikłaniem religijności i duchowości”, aby zrozumieć rolę, jaką przeżycia te mogą odgrywać w leczeniu klinicznym. „Interesuje mnie stopień, w jakim nasze zrozumienie obwodów mózgowych może pomóc w sformułowaniu naukowo uzasadnionych pytań o to, jak leczenie i duchowość mogą na siebie wpływać” – wyjawił dr Ferguson.

Należy zauważyć, że pacjenci pochodzili głównie z kultur chrześcijańskich. Aby móc uogólnić wyniki, naukowcy musieliby powtórzyć swoje badania na wielu płaszczyznach. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Biological Psychiatry.

