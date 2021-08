Jak organizm utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi? Na jaw wyszły nowe fakty

Od ponad 60 lat naukowcy próbowali ustalić lokalizację naturalnych barometrów ciśnienia krwi w naszych ciałach. Teraz udało się to na University of Virginia School of Medicine.

Nowe odkrycia ujrzały światło dzienne dzięki dr Marii Luisie S. Sequeira-Lopez i jej współpracownikom z UVA Health. Korzystając z kombinacji innowacyjnych modeli laboratoryjnych, ustalili oni lokalizację baroreceptorów, które pomagają zapobiegać wysokiemu ciśnieniu krwi (nadciśnieniu). Czym są baroreceptory ciśnienia krwi? Te czujniki komórkowe wykrywają subtelne zmiany ciśnienia krwi i dostosowują poziom hormonów, aby utrzymać je na optymalnym poziomie. Naukowcy od dawna podejrzewali, że istnieją one w wyspecjalizowanych komórkach nerkowych zwanych inhibitorami reniny, ale do tej pory nikomu nie udało się ich zlokalizować. Teraz naukowcy odkryli ten ważny dla organizmu mechanizm. Okazało się, że wywieranie nacisku na komórki reniny w naczyniach laboratoryjnych wyzwalało zmiany w komórkach i zmniejszało aktywność genu reniny – Ren1. Ostatecznie gdy baroreceptory wykrywały zbyt wysokie ciśnienie poza komórką reniny, ograniczały jej produkcję. Z kolei zbyt niskie ciśnienie krwi powodowało wytwarzanie większej ilości reniny. Ma to kluczowe znaczenie dla zdolności organizmu do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. „To było ekscytujące odkrycie, że nieuchwytny mechanizm wykrywania ciśnienia, baroreceptor, był nieodłączny od komórki reniny, która ma zdolność wyczuwania i reagowania w tej samej komórce" – powiedziała dr Sequeira-Lopez z Wydziału Pediatrii UVA. i Centrum Badań Zdrowia Dziecka UVA. Naukowcy mają nadzieję, że spostrzeżenia doprowadzą do opracowania nowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego.

