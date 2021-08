Naukowcy odkryli powiązanie między cholesterolem w mózgu a chorobą Alzheimera

Od dawna wiadomo, że produkcja białka amyloidu beta (Aβ) w mózgu jest ściśle regulowana przez cholesterol. Teraz naukowcy ze Scripps Research odkryli, dlaczego tak się dzieje. Amyloidy beta są głównym składnikiem płytek amyloidowych znajdujących się w mózgach osób z chorobą Alzheimera.

Nowe odkrycie dotyczące choroby Alzheimera

Badacze zastosowali zaawansowaną technikę mikroskopową, aby śledzić w komórkach i mózgach żywych myszy, w jaki sposób cholesterol reguluje produkcję Aβ. W seriach skomplikowanych eksperymentów odkryli, że kiedy zablokowali produkcję cholesterolu w astrocytach, produkcja Aβ spadła do prawie normalnego, a blaszki Aβ praktycznie zniknęły. Innym klasycznym objawem choroby Alzheimera, zwykle obserwowanym u tych myszy, jest nagromadzenie splątanych agregatów białka neuronalnego zwanego tau – które również zniknęły.

„Wykazaliśmy, że cholesterol działa zasadniczo jako sygnał w neuronach, który określa, ile wytwarza się Aβ. Nic dziwnego, że apoE, który przenosi cholesterol do neuronów, wpływa na ryzyko choroby Alzheimera” – powiedział współautor badania dr hab. Scott Hansen z Scripps Research na Florydzie.

Odkrycia te pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób rozwija się choroba Alzheimera, i podkreślają od dawna niedocenianą rolę cholesterolu w mózgu. Wyniki badania ukazały się w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

