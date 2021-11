Kawa zmniejsza ryzyko cukrzycy. Są na to naukowe dowody

Jeśli jesteś kawoszem, to ryzyko, że zachorujesz na cukrzycę, spada o jedną trzecią. Jest to też zależne od ilości wypitej kawy. Przyjmuje się, że dzienna, bezpieczna dla dorosłego człowieka ilość kawy to 3 do 5 filiżanek, a każda mieszcząca się w tym limicie kawa, zwiększa ochronę przed cukrzycą.

W jaki sposób kawa chroni przed cukrzycą?

Mechanizm, który sprawia, że kawa może zmniejszyć ryzyko cukrzycy, nie został jeszcze potwierdzony, choć korzystne działanie kawy jest bezsprzeczne. Początkowo naukowcy uważali, że tym cudownie działającym składnikiem jest kofeina, ale okazało się, że również bezkofeinowa kawa obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 (a więc tę zależną od diety). Naukowcy wskazują obecnie na polifenole zawarte w kawie. Mają działanie antyoksydacyjne, ale także stymulują hormon jelitowy, który odpowiada m.in. za wydzielanie insuliny po posiłku. Jednocześnie polifenole zawarte w kawie sprzyjają redukcji masy ciała.

Kawa pomoże, jest jedno ale...

Kawa zmniejszy ryzyko cukrzycy, ale mówimy tu o kawie bez cukru. Ogólnopolskie dane nie pozostawiają złudzeń – w ciągu dekady przeciętne spożycie cukru na jednego mieszkańca naszego kraju zwiększyło się o ponad 6 kg. Dlatego warto szukać sposobów na to, aby ograniczyć cukier w diecie.

Różne są ziarna kawy i różne metody parzenia, dlatego zawartość składników bioaktywnych, czyli wspomnianych polifenoli, w filiżance kawy jest bardzo zróżnicowana. Aby mogły spełnić swą funkcję, musimy im trochę „pomóc”, unikając słodzenia kawy. Dodatek cukru może niwelować korzystne działanie kawy – mówi prof. Krystyna Gutkowska, dyrektorka Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.

Czy osoba chora na cukrzycę może pić kawę?

Osoba chora na cukrzycę może pić kawę, ważne jednak, aby nie przekraczać zalecanych przez dietetyków ilości. Samo picie niesłodzonej kawy nie uchroni nas jednak przed chorobą. W prewencji cukrzycy kluczowa jest zbilansowana, zdrowa dieta, rezygnacja ze słodkich napojów i niezdrowych przekąsek oraz regularna aktywność fizyczna.

