Nadmierne picie kawy – skutki uboczne picia dużych ilości kawy

Badania udowodniły, że kawa pita w rozsądnych ilościach ma dobry wpływ na zdrowie. Pod warunkiem, oczywiście, że nie występują żadne przeciwwskazania do jej spożywania. Wiadomo bowiem, że kofeina podnosi ciśnienie krwi. To jednak nie jedyny objaw, który może świadczyć o tym, że pijemy zbyt dużo kawy lub po prostu nam ona szkodzi.

Skutki uboczne picia kawy dotyczą nie tylko układu sercowo-naczyniowego, ale też układu nerwowego czy trawiennego. Nadmiar kofeiny może doprowadzić do nieżytu żołądka i dwunastnicy, przyczynić się do rozwoju osteoporozy czy obniżyć kondycję psychiczną. Negatywne skutki picia kawy dotyczą również jej wpływu na starzenie się organizmu oraz skóry. Jeśli często pijesz kawę, możesz szybciej zauważyć na swojej skórze zmarszczki i utratę jędrności niż osoby, które sięgają po małą czarną w umiarkowanych ilościach.

Czy kawa jest zdrowa?

Na temat kawy narosło wiele mitów. Wpływ kofeiny na organizm jest duży i nie ma co udawać, że kawa jest bardzo zdrowa lub że nie obciąża żołądka czy układu sercowo-naczyniowego. Kawa działa moczopędnie, a częste oddawanie moczu wypłukuje z organizmu mikroelementy i witaminy, utrudnia wchłanianie żelaza i wapnia. Skutków ubocznych picia kawy może być bardzo dużo i warto o nich pamiętać, nie pijąc kawy w nadmiarze.

Czy codzienne picie kawy jest szkodliwe?

Codzienne picie kawy nie jest szkodliwe, jeśli jej nie nadużywamy. Filiżanka lub dwie aromatycznego napoju dziennie są w pełni bezpieczne. Eksperci informują, że picie nawet 3-4 małych filiżanek nie powinno nam zaszkodzić, ale u osób z wrażliwym żołądkiem lub cierpiących na zaburzenia pracy serca taka ilość może być już niepożądana.

Wybierając kawę, warto zastanowić się nad tym, po jaki jej rodzaj sięgamy. Najmocniejsza, ale i najzdrowsza, jest kawa świeżo mielona, która jest pozbawiona chemicznych dodatków, jakie często znajdziemy w kawie rozpuszczalnej. Decydując się na picie kawy mielonej, warto pamiętać, żeby zastosować filtr (choćby papierowy), który odsączy związki mogące podnosić poziom cholesterolu takie jak kafeol i kafestol. W kawie rozpuszczalnej natomiast warto patrzeć na skład produktu i wybierać taki, który będzie jak najkrótszy i najprostszy.

Na co szkodzi picie mocnej kawy?

Picie mocnej kawy może obciążać delikatną śluzówkę żołądka. Z tego względu kawy nie poleca się osobom, które cierpią na nadkwasotę, wrzody żołądka czy zapalenie żołądka lub dwunastnicy. Osoby o delikatnym i wrażliwym układzie pokarmowym powinny raczej wybierać łagodną kawę zbożową, która nie wykazuje takiego działania.

Picie dużych ilości mocnej kawy może także generować dodatkowy stres dla organizmu. Osoby lubiące małą czarną, często sięgają po nią dla przyjemności, nie wiedząc, że mogą w ten sposób dostarczać organizmowi stresogenny bodziec. Kawa wywołuje też przyspieszone bicie serca, drżenie rąk czy powiek.

Co się dzieje, jak się pije za dużo kawy?

Picie zbyt dużych ilości kawy może wywołać szereg działań niepożądanych. Zaliczają się do nich m.in.: podrażnienie żołądka i jelit, działanie moczopędne, wypłukanie magnezu z organizmu, niepokój, problemy z zasypianiem, drżenie rąk i powiek, nerwowość, zaburzenia rytmu serca.

Kawy nie można nadużywać, ponieważ może to doprowadzić także do rozwoju reakcji alergicznych, a także przedłużających się bólów głowy.

Kawa – niepokojące sygnały

Warto pamiętać, że skutki uboczne zbyt dużej ilości kofeiny mogą być subtelne. Oto, jak uzależnienie od kofeiny może szkodzić zdrowiu. Miłośnicy kawy, którzy sięgają po ten czarny napój kilka razy w ciągu dnia, powinni poważnie się zastanowić, jeśli wystąpią u nich poniższe objawy:

Niepokój. Sięgnięcie po kawę może okazać się kuszące w sytuacji, gdy odczuwamy lęk. Wydaje nam się, że kawa pomoże się skupić i zebrać myśli. W rzeczywistości jednak kawa może nasilić niepokój. Jeśli prowadzimy stresujące życie, częste picie kawy może pogarszać nasze ogólne samopoczucie.

Sięgnięcie po kawę może okazać się kuszące w sytuacji, gdy odczuwamy lęk. Wydaje nam się, że kawa pomoże się skupić i zebrać myśli. W rzeczywistości jednak kawa może nasilić niepokój. Jeśli prowadzimy stresujące życie, częste picie kawy może pogarszać nasze ogólne samopoczucie. Ból żołądka. Kawa może powodować nadprodukcję kwasu żołądkowego. Ten natomiast może sprzyjać występowaniu refluksu czy też powodować bóle żołądka, niestrawność. Warto więc zwrócić uwagę na ilość wypijanej kawy, a przede wszystkim nie spożywać jej na pusty żołądek.

Kawa może powodować nadprodukcję kwasu żołądkowego. Ten natomiast może sprzyjać występowaniu refluksu czy też powodować bóle żołądka, niestrawność. Warto więc zwrócić uwagę na ilość wypijanej kawy, a przede wszystkim nie spożywać jej na pusty żołądek. Przyspieszone bicie serca. Niektórzy mówią, że mają wrażenie jakby serce chciało wyskoczyć z piersi. Niektórzy opowiadają także o arytmii. Nadmiar kawy niestety może prowadzić do zaburzeń (głównie przyspieszenia) pracy serca. Taki sam efekt może wywołać alkohol, papierosy czy narkotyki.

Niektórzy mówią, że mają wrażenie jakby serce chciało wyskoczyć z piersi. Niektórzy opowiadają także o arytmii. Nadmiar kawy niestety może prowadzić do zaburzeń (głównie przyspieszenia) pracy serca. Taki sam efekt może wywołać alkohol, papierosy czy narkotyki. Bóle głowy. Umiarkowana ilość kofeiny pomaga złagodzić bóle głowy. Dlatego właśnie kofeina jest składnikiem wielu dostępnych bez recepty leków na ból głowy. Niestety, pita regularnie i w nadmiarze sprzyja występowaniu bólu głowy i może powodować ataki migreny. Warto sprawdzić, czy ograniczenie kofeiny wpływa na częstotliwość występowania bólu głowy.

Umiarkowana ilość kofeiny pomaga złagodzić bóle głowy. Dlatego właśnie kofeina jest składnikiem wielu dostępnych bez recepty leków na ból głowy. Niestety, pita regularnie i w nadmiarze sprzyja występowaniu bólu głowy i może powodować ataki migreny. Warto sprawdzić, czy ograniczenie kofeiny wpływa na częstotliwość występowania bólu głowy. Bezsenność. Kawa pobudza organizm – wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy ludzie mogą pić kawę bardzo późno, a i tak nie mają problemów ze snem. Inni natomiast nie mogą zasnąć o normalnej godzinie, jeśli wypiją kawę po 16:00. Osoby, które zmagają się z bezsennością, powinny przeanalizować, ile kawy w ciągu dnia piją i w jakich godzinach.

Kawa pobudza organizm – wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy ludzie mogą pić kawę bardzo późno, a i tak nie mają problemów ze snem. Inni natomiast nie mogą zasnąć o normalnej godzinie, jeśli wypiją kawę po 16:00. Osoby, które zmagają się z bezsennością, powinny przeanalizować, ile kawy w ciągu dnia piją i w jakich godzinach. Biegunki. Powszechnie wiadomo, że kawa może powodować rozwolnienie. To działanie może być pomocne, jeśli zmagamy się z zaparciami. Jeśli jednak ciągle meczą nas uporczywe biegunki, a jednocześnie pijemy dużo kawy, warto ją ograniczyć i sprawdzić, czy sytuacja się poprawi.

Kawa pobudza układ trawienia i krążenia, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu II, zwiększa skuteczność środków przeciwbólowych oraz chroni przed chorobą Parkinsona, gdyż stymuluje naczynia krwionośne w mózgu, dzięki czemu do komórek nerwowych dociera więcej substancji odżywczych i tlenu. Ponadto kawa pobudza do działa, dodaje energii, gdy czujemy się senni i przemęczeni. Niestety, nie można pić jej bez ograniczeń i choć uważa się, że 3 filiżanki dziennie stanowią bezpieczną liczbę dla osób zdrowych, warto przyjrzeć się swojemu organizmowi. Być może w naszym przypadku taka ilość kofeiny nie sprzyja dobremu samopoczuciu.

Kawa a zespół napięcia przedmiesiączkowego

Kobiety, które cierpią na silny zespół napięcia przedmiesiączkowego, powinny unikać produktów zawierających kofeinę. To oznacza, że lepiej jest zrezygnować zarówno z kawy, jak i z innych produktów takich jak napoje energetyczne, ale też gorzka czekolada czy kakao. Mogą one nasilać skurcze macicy i w ten sposób pogarszać samopoczucie.

Kawa a wysokie ciśnienie krwi

Kawa może podnosić ciśnienie krwi, ale jest to działanie chwilowe. Nie jest w stanie trwale tego zrobić, jednak osoby, które leczą się na nadciśnienie tętnicze powinny sięgać po kawę bezkofeinową. Co ciekawe, kawa może intensywniej oddziaływać na osoby, które sięgają po nią rzadko. U takich ludzi rzeczywiście wywołuje dość mocny efekt i może podnieść ciśnienie krwi.

Kawa a odwodnienie

Miłośnicy czarnego aromatyzowanego napoju powinni pamiętać, że kawa wypłukuje z organizmu magnez, a także działa moczopędnie. To sprawia, że może doprowadzić do odwodnienia organizmu. Osoby, które lubią pić małą czarną, powinny regularnie się nawadniać, najlepiej wodą z cytryną, by nie dopuścić do odwodnienia.

Kawa a zakwaszenie organizmu

Picie dużych ilości kawy może doprowadzić do zakwaszenia organizmu. Kawa ma odczyn kwaśny, a dodatkowo wypłukuje z organizmu pierwiastki i witaminy. Osoby pijące duże ilości kawy powinny zadbać o dietę i o dodatkową suplementację. Dobrze jest też postarać się ograniczyć ilość kofeiny, zamieniając przynajmniej jedną filiżankę na kawę bezkofeinową lub kawę zbożową.

Kawa a podrażnienie jelit i żołądka

Kawa niestety dość mocno drażni śluzówkę żołądka i jelit. Zakwaszając organizm, drażni korę jelitową, upośledza także procesy trawienne. Osoby leczące się z powodu zapalenia żołądka czy dwunastnicy, choroby wrzodowej powinny całkiem zrezygnować z picia kawy. Tylko w ten sposób podrażniona błona śluzowa będzie w stanie się odbudować.

Ból głowy po kawie oraz po odstawieniu kawy

Picie dużych ilości kawy może doprowadzić do bólów głowy. Co ciekawe, bóle głowy mogą pojawić się również wtedy, gdy nagle przestajemy ją pić. Jest to związane z działaniem kofeiny. I choć wiele środków na migreny zawiera kofeinę, to nie zaleca się picia kawy w celu wyleczenia bólu głowy. Niektórzy polecają jednak sięgnięcie po filiżankę małej czarnej z dodatkiem cytryny - ma to rzeczywiście poprawiać samopoczucie.

U niektórych osób, zwłaszcza tzw. ciśnieniowców, reagujących złym samopoczuciem i bólem głowy na zmianę pogody lub ciśnienia atmosferycznego, kawa może pomóc zwalczyć złe samopoczucie. Warto, jak zawsze, zachować umiar i zdrowy rozsądek.

Kawa a cera – jaki wpływ ma kawa na cerę?

Kawa może doprowadzić do odwodnienia organizmu i do przesuszenia skóry. To z kolei prosta droga do zmarszczek i do pogorszenia jakości skóry. Co ciekawe, picie nadmiernych ilości kawy może także doprowadzić do zwiększenia produkcji sebum w skórze i do powstawania zmarszczek. Jeśli masz skórę tłustą lub mieszaną, skłonną do wyprysków i przetłuszczania, lepiej ogranicz spożycie kawy.

Sztuczny stres w związku z podwyższeniem hormonów stresu

Nadmierne picie kawy może wywoływać niepokój i rozstrajać organizm. Co więcej, może też nasilać stres, zwiększając produkcję kortyzolu i utrudniać sen oraz regenerację organizmu. Kofeina stymuluje komórki nerwowe i nadnercza, co może okazać się pomocne w trakcie pracy, kiedy ciężko nam jest się skupić, ale na dłuższą metę nie oddziałuje pozytywnie na organizm.

Kawa wywołuje depresję

Ze względu na podniesienie poziomu stresu i kortyzolu, a także wypłukiwanie z organizmu żelaza i magnezu, kawa może obniżać kondycję psychiczną, pogarszać samopoczucie, a nawet doprowadzić do rozwoju depresji. Co więcej, od kawy można dość łatwo się uzależnić, przez co organizm potrzebuje coraz większych jej ilości. Picie nadmiernych ilości kawy nie jest zatem dobre i warto ją ograniczyć.

Kawa a osteoporoza

Czarna i aromatyczna kawa jest pyszna, ale... niekorzystnie oddziałuje na wchłanianie wapnia. To sprawia, że może negatywnie wpływać na stan kości i zębów, a u kobiet po menopauzie zwiększać ryzyko osteoporozy. Kobiety zagrożone zwiększoną utratą masy kostnej, powinny zrezygnować lub poważnie ograniczyć spożywanie kawy.

Ból w klatce piersiowej po kawie

Kofeina niestety ogranicza przepływ krwi w naczyniach. Picie dużej ilości kawy może doprowadzić do trudności w krążeniu krwi, co objawia się bólem w klatce piersiowej. Jeśli pojawią się takie objawy, należy zrezygnować ze spożywania kawy.

Negatywny wpływ kawy na układ sercowo-naczyniowy

Kawa może obciążać układ sercowo-naczyniowy, co objawia się często przyspieszoną akcją serca. Z najnowszych badań jednak wynika, że kawa może chronić przed arytmią i przed zawałem serca. Kluczem jest zachowanie umiaru, picie niedużych ilości kawy lub zaparzanie jej z małych ilości.

Kawa a wysoki poziom cholesterolu

Picie kawy nie wpływa na podwyższenie poziomu cholesterolu - jeśli pijemy kawę rozpuszczalną albo przefiltrowaną. Zaparzanie kawy mielonej wrzątkiem może jednak doprowadzić do wzrostu poziomu cholesterolu i trójglicerydów. W takiej kawie znajdują się kafeol i kafestol, dwa związki, które oddziałują na gospodarkę lipidową. Osoby leczące się z powodu hipercholesterolemii, powinny zadbać o to, by zawsze kawę przefiltrować. Można to zrobić na wiele sposobów, ale najprostszym rozwiązaniem są papierowe filtry, przez które parzy się kawa mielona.

Reakcja alergiczna na kofeinę

Osoby uczulone na kofeinę mogą cierpieć na reakcje alergiczne. Alergia może objawiać się zapaleniem błony śluzowej żołądka, migreną, wysypką czy katarem.

Jak widać, lepiej ograniczyć spożycie kawy i nie sięgać po nią w nadmiernych ilościach, ponieważ działań niepożądanych kofeiny jest wiele.

Czytaj też:

Czy magnez można brać bez przerwy?