Dorośli Polacy jedzą za mało posiłków. Większość tylko trzy dziennie

W nieregularnym jedzeniu przodują mężczyźni. Ponad 56 proc. dorosłych mężczyzn i 45 proc. dorosłych kobiet przyznaje, że nie jada posiłków o stałych porach. Raport „Krajowe badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia populacji polskiej” opublikował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Naukowcy przyglądali się temu jak jemy i co jemy.

Za mało warzyw, za dużo czerwonego mięsa

W menu przeciętnego Kowalskiego wciąż za mało jest warzyw, owoców, pieczywa pełnoziarnistego, a w większości grup wiekowych, poza małymi dziećmi, także mleka i produktów mlecznych. Za dużo jemy czerwonego mięsa, w tym wieprzowiny, a za mało ryb. Zdecydowana większość badanych przyznała, że często spożywa masło, słodycze, słodzone napoje. W menu młodzieży zbyt często pojawiają się słone przekąski i dania typu fast food. Z kolei do podjadania między posiłkami najczęściej przyznają się dzieci i młodzież.

Tylko trzy posiłki dziennie

Większość dorosłych je trzy posiłki dziennie, a tylko co dziesiąty pięć. Zupełnie inaczej wygląda to u dzieci. Większość z nich je pięć lub więcej posiłków dziennie, a co dziesiąte trzy posiłki. Według zaleceń dietetyków najzdrowiej jest jeść pięć zbilansowanych posiłków w ciągu dnia. Zdrowe odżywianie to nie tylko odpowiednio skomponowana dieta, ale też regularność posiłków.

Uważamy, że jesteśmy zdrowi

Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące oceny własnego zdrowia. Najsurowiej oceniali się najstarsi badani, określając swój stan zdrowia jako przeciętny. Większość badanych oceniła stan zdrowia swój lub swoich dzieci jako dobry lub bardzo dobry. Jednocześnie ponad połowa badanych mężczyzn i co trzecia kobieta ma nadwagę, a ok. 16 proc. dorosłych choruje na otyłość. Zarówno większość kobiet, jak i mężczyzn uważa, że ma dobrą lub bardzo dobrą wiedzę na temat. Wiadomości na temat zdrowego odżywiania wynoszą z domu rodzinnego, od znajomych, lekarza, dietetyka i ze stron internetowych.

