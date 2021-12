Odkryto proces, który zachodzi w ciele po ćwiczeniach. Jest związany z wchłanianiem cukru

„Wszyscy wiemy, że ćwiczenia są dla nas dobre, ale pomagają też zapobiegać określonym chorobom. Na przykład poprawiają zdolność naszych mięśni do wchłaniania cukru z krwi po posiłku” – powiedział prof. David James z Uniwersytetu w Sydney.

Profesor był współautorem badań analizujących aktywności białek podczas ćwiczeń fizycznych. Razem z międzynarodowym zespołem naukowców odkrył on, że każda osoba ma swój unikalny sposób aktywności białek, swoisty „odcisk palca”. Pozwoliło to zidentyfikować zmiany w białkach, które różniły się wśród uczestników badania w taki sam sposób, jak wchłanianie cukru.

Wchłanianie cukru po ćwiczeniach fizycznych

Korzystając z tej metody, odkryli mechanizm, dzięki któremu ćwiczenia fizyczne zwiększają wchłanianie cukru przez mięśnie po stymulacji insuliną, zapewniając nowe zrozumienie tego złożonego procesu. Związane jest to ze stanem przedcukrzycowym, w którym wiele białek działa wadliwie. Zespół jest przekonany, że dalsze zagłębianie tego tematu pozwoli dogłębnie zrozumieć przyczyny choroby i opracować jej skuteczne leczenie.

Jak zmotywować się do ćwiczeń? Wypróbuj te metody

Wyznacz sobie cel, zapisz się na zawody



Już teraz zapisz się na jeden z wiosennych biegów czy zawodów nordic walking. To dobra motywacja, aby budować formę przez jesień i zimę. Czasy pandemii sprawiają, że wiele takich zawodów odbywa się wirtualnie. To niepowtarzalna okazja, aby wystartować w zawodach, na które nie masz możliwości dojechać. Ale takim celem mogą być nie tylko zawody. Może to być chociażby liczba kilometrów, jakie chcesz pokonać w danym miesiącu.



Poszukaj towarzystwa



W grupie zawsze łatwiej się zmotywować. Tobie się dziś nie chce? Ale koleżanka czy kolega ma niespożyte pokłady energii i nie odpuści wspólnego biegania. Innym razem to ty wyciągniesz towarzysza na trening. Warto poszukać lokalnych grup biegowych czy spacerowych. W wielu miejscowościach ludzie w ten sposób umawiają się na wspólne treningi. To nie tylko aktywność fizyczna, ale i możliwość poznania nowych osób o wspólnej pasji.



Przygarnij psa



Zwierzę w domu to odpowiedzialna decyzja na całe lata, dlatego musi być przemyślana. Ale nie ma wątpliwości, że osoby posiadające psy są aktywne przez cały rok, bo... muszą. Pies potrzebuje spaceru bez względu na pogodę i jest dobrym motywatorem do wyjścia z domu. Jeśli myślisz o adopcji czy kupnie psa, zwróć uwagę na predyspozycje konkretnej rasy i psa. Jeśli ma to być towarzysz biegania i długich spacerów, wybierz psa, który ma takie potrzeby, a wspólne treningi sprawią mu frajdę.



Kup odpowiednie ubranie



Jesienne chłody i plucha nie będą ci straszne, jeśli na trening ubierzesz odpowiedni strój. Powiedzenie, że nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwe ubranie sprawdzi się tu idealnie. Podstawa to wygodne i wodoodporne buty sportowe, bielizna termiczna, lekka kurtka biegowa, która ochroni przed deszczem i wiatrem. Przydadzą się też czapka lub opaska i cienkie rękawiczki.



Szukaj pozytywów



Nie skupiaj się na tym, co cię zniechęca. Skup się na wszystkim, co pozytywne. Zatłoczone latem ścieżki biegowe są teraz luźne. Las w jesiennej aurze wygląda pięknie. W porannej mgle przy okazji spaceru możesz zrobić, nawet smartfonem, magiczne zdjęcia, którymi możesz pochwalić się w mediach społecznościowych. Kiedy inni będą przysypiać w porannym autobusie ze skwaszonymi minami, ty po porannym treningu będziesz tryskać dobrą energią.



Ugotuj sobie coś dobrego



Przed wyjściem na trening przygotuj sobie dobry posiłek. Na rano może to być pożywna owsianka z orzechami i ulubionymi owocami, a na popołudniowy trening rozgrzewająca zupa krem. Nie ma nic przyjemniejszego podczas treningu w chłodny dzień, kiedy w domu czeka nagroda w postaci rozgrzewającego, smacznego posiłku. Który, nawet jeśli jest kaloryczny, po wysiłku fizycznym, możesz zjeść bez żadnych wyrzutów sumienia.



Bądź bezpieczny



Planując jesienne i zimowe treningi nie zapominaj o bezpieczeństwie. Szybko zapadający zmrok, mgła i deszcz sprawiają, że jesteś mniej widoczny. Odblaski to podstawa, aby być widocznym na drogach. Biegnąc czy spacerując wzdłuż ruchliwej ulicy zrezygnuj ze słuchawek, abyś słyszał nadjeżdżające auta. Bądź też uważny na zasypanych przez liście ścieżkach.Czytaj też:

