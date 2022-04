Czy wyższe wykształcenie zmniejsza ryzyko demencji? Są najnowsze badania

Demencja to rodzaj otępienia, która kojarzy się zazwyczaj z utratą pamięci. Demencja dotyczy najczęściej osób starszych i jest zaburzeniem funkcji poznawczych. Na świecie żyje ponad 55 mln ludzi, co roku pojawia się prawie 10 milionów nowych przypadków. Demencja starcza to siódma najczęstsza przyczyna zgonów i główna przyczyna niepełnosprawności wśród osób starszych.

Jak powstaje demencja?

Demencja powstaje na skutek zmniejszenia sprawności mózgu. Za osłabienie funkcji poznawczych odpowiada zmniejszająca się ilość komórek nerwowych. Osoba cierpiąca na demencję traci funkcję do rozpoznawania otoczenia, w którym żyje i nie potrafi w nim egzystować.

Objawy demencji

Do najczęstszych objawów demencji należy utrata pamięci. Objawy nasilają się wraz z upływem czasu. W początkowym okresie są często bagatelizowane. Chory stopniowo nie tylko zapomina o pewnych faktach, ale również traci szereg umiejętności, ma trudności z porozumiewaniem się. W końcowym stadium zaczynają pojawiać się urojenia.

Demencja starcza czy Alzheimer?

Demencja starcza jest chorobą neurodegeneracyjną, do której zalicza się choroba Alzheimera, Picka i Parkinsona. Najczęstszą przyczyną demencji są zmiany typu alzheimerowskiego. Dotyczą one około 50 proc. przypadków. Przyczyną demencji starczej może być również guz mózgu, urazy, infekcje, nadużywanie alkoholu, ale także długotrwały stres. Demencja starcza dotyka nie tylko osoby w podeszłym wieku.

Na co wskazało badanie?

Badanie przeprowadzono w grupie wysoko wykształconych, religijnych kobiet w wieku 75 lat i starszych. Przy ocenie zaburzeń funkcji poznawczych brano pod uwagę wpływ wykształcenia, wieku i poziomu apolipoproteiny E, czyli białka zaangażowanego w metabolizm tłuszczów, które jest uznawane za najsilniejszy genetyczny czynnik ryzyka choroby Alzheimera, najczęstszego rodzaju demencji. Naukowcy stwierdzili, że „niektórzy ludzie mogą poradzić sobie ze zmianami w mózgu lepiej niż inni”. A wyższy poziom wykształcenia ponad dwukrotnie zwiększał u nich szansę na odzyskanie funkcji poznawczych.

Zdobywanie wykształcenia, nawet we wczesnym okresie życia może znacznie zmniejszyć ryzyko demencji – wskazali naukowcy.

