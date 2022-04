Tę funkcję pełni połowa komórek nerwowych w mózgu. Naukowcy dopiero ją odkryli

Nowe odkrycie dotyczy astrocytów, komórek glejowych o gwieździstym kształcie, które pełnią ważne funkcje w mózgu. Dotychczas wiadomo było, że biorą udział w przewodzeniu impulsów elektrycznych poprzez kierowanie wzrostem aksonów i kontrolę neuroprzekaźników. Ponadto astrocyty budują barierę krew-mózg i reagują na urazy.

Nowe odkrycie dotyczące astrocytów. Ich rola jest znacznie większa

Teraz naukowcy odkryli, że aktywność elektryczna astrocytów zmienia sposób funkcjonowania neuronów. Neurony są podstawowymi komórkami mózgu i układu nerwowego, które odbierają dane ze świata zewnętrznego. Poprzez złożony zestaw sygnałów elektrycznych i chemicznych przekazują informacje między różnymi obszarami mózgu, oraz między mózgiem a resztą układu nerwowego. Okazało się, że astrocyty są równie aktywne elektrycznie, co neurony. Dotychczas uważało się, że ich rola w tym zakresie jest znacznie mniejsza. Naukowcy doszli do tych odkryć wykorzystując nową technologię obrazującą aktywność elektryczną za pomocą światła.

Astorycyty „porozumiewają się” z neuronami

Chris Dulla, profesor nadzwyczajny neurologii w School of Medicine i Graduate School of Biomedical Sciences spróbował opisać aktywność astracytów w uproszczony sposób. Otóż według badacza komórki „upewniają się”, że wszystko w mózgu działa poprawnie, a jeśli coś pójdzie nie tak – na przykład pojawi się uraz lub infekcja wirusowa – wykrywają to i próbują zareagować na zmiany. W dalszych badaniach naukowcy chcą dokładnie zrozumieć, na czym polega reakcja tych komórek.

„Neurony i astrocyty rozmawiają ze sobą w sposób, o którym wcześniej nie było wiadomo” – powiedział prof. Chris Dulla. Komunikacja między neuronami odbywa się poprzez uwalnianie substancji chemicznych zwanych neuroprzekaźnikami. Nowe badanie ujawniło, że neurony uwalniają również jony potasu, które zmieniają aktywność elektryczną astrocytu i sposób, w jaki kontroluje on neuroprzekaźniki.

Naukowcy prowadzą obecnie badania przesiewowe istniejących leków, aby sprawdzić, czy mogą manipulować interakcjami neuron-astrocyt. Możliwe, że odkrycia mają potencjał w leczeniu zaburzeń poznawczych. Badania opublikowano na łamach Nature Neuroscience.

