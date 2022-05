Naukowcy odkryli co dzieje się w mózgu, gdy patrzymy komuś głęboko w oczy

Zjawisko wydobywania znaczenia ze spojrzenia dwojga ludzi dokumentowane jest w sztuce i literaturze od tysiącleci i przedstawiane jako dość romantyczny moment. Teraz naukowcy dogłębnie przestudiowali go od biologicznej strony. Po serii eksperymentów na małpach donoszą o specyficznej „reakcji neuronowej”, którą zaobserwowali, gdy badali osobniki patrzące sobie w oczy. Zwierzętom wykonywano skany mózgu oraz monitorowano ruch ich oczu, aby wyodrębnić momenty, w których spontanicznie na siebie spojrzą.

„Nie narzucaliśmy żadnych zadań, więc to do nich należało decyzja, jak i kiedy będą współpracować” – powiedział Steve Chang z Yale, profesor nadzwyczajny psychologii i neuronauki, członek Instytutu Wu-Tsai i Instytutu Neuronauki Kavli oraz starszy autor badania.

Jaka jest rola spojrzenia?

Odkryto, że określone zestawy społecznie dostrojonych neuronów aktywowały się w wielu obszarach mózgu w różnym czasie podczas wzajemnego kontaktu wzrokowego. Na przykład jeden „zestaw” neuronów uaktywnił się, gdy małpy nawiązały wzajemny kontakt wzrokowy, ale nie wtedy, gdy jedna podążyła za wzrokiem drugiej. Inne neurony były aktywne, gdy małpa decydowała, czy zakończyć wzajemny kontakt wzrokowy zainicjowany przez drugą. Regiony mózgu, w których miała miejsce aktywacja neuronów, dostarczyły wskazówek, jak mózg ocenia znaczenie spojrzenia.

Co zaskakujące, część sieci aktywowana podczas interakcji społecznych spojrzeń obejmowała korę przedczołową, rejon odpowiedzialny za uczenie się i podejmowania decyzji wyższego rzędu, a także ciało migdałowate, ośrodek emocji i wartościowania.

„Wiele regionów w korze przedczołowej, oprócz ciała migdałowatego, jest rekrutowanych do obliczania selektywnych aspektów interaktywnego spojrzenia społecznego, co sugeruje znaczenie bardziej kontemplacyjnej roli podczas interakcji społecznych spojrzeń” – powiedział Chang. Dodał, że interakcja spojrzenia społecznego prawdopodobnie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu więzi społecznych, a sieci przedczołowo-jądrowe mogą to umożliwić. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Neuron.

