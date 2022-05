Czerwone oczy po przebudzeniu – możliwe przyczyny

Przekrwione oczy nie wyglądają najlepiej i świadczą o tym, że w obrębie gałki ocznej dzieje się coś niedobrego. Należą do najczęściej spotykanych objawów okulistycznych, ale nie muszą od razu oznaczać alergii. Czerwone oczy po przebudzeniu mogą rzeczywiście sygnalizować alergiczne zapalenie spojówek, ale również stany zapalne powiek czy choćby zespół czerwonego oka. Co trzeba wiedzieć o czerwonych oczach i gdzie szukać pomocy?

Przekrwione oczy u dzieci i dorosłych – co mogą oznaczać? Co stosować na zaczerwienione oko?

Przekrwione oczy najczęściej oznaczają schorzenia gałki ocznej, które mają podłoże alergiczne, wirusowe lub bakteryjne. Mogą rozwinąć się na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji delikatnej okolicy oczu (np. zbyt inwazyjnych kosmetyków), jak i na skutek urazu gałki ocznej.

U osób dorosłych czerwone oczy po przebudzeniu często są związane z niedoborem snu lub ze zbyt dużą ilością wypitego alkoholu poprzedniego dnia. U dzieci najczęściej oznaczają reakcję alergiczną lub wirusowe zapalenie spojówek, które maluch może przynieść z przedszkola czy szkoły.

Jeśli objawy są bardzo silne, powieki są obrzęknięte, chory ma trudności z ich otwieraniem, należy jak najszybciej udać się do lekarza. Wskazaniem do wizyty jest również wydzielina ropna czy silny światłowstręt albo ból oka. Jakiekolwiek zaburzenia widzenia, tęczowe koła wokół źródeł światła czy silne bóle głowy oznaczają konieczność natychmiastowej wizyty u lekarza.

Jak często występuje?

Zaczerwienione oczy to najczęstszy objaw infekcji w obrębie gałek ocznych. Czerwone oko występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, i może mieć różne przyczyny. Najczęściej zdarza się na wiosnę, gdy w powietrzu unoszą się alergeny i pyłki.

Przekrwione oko: objawy

Zaczerwienienie oczu najczęściej pojawia się rano, tuż po przebudzeniu. Idziemy do łazienki i ze zdziwieniem obserwujemy w lustrze, że oczy są czerwone, podrażnione, tkliwe. Może pojawić się uczucie pieczenia czy świądu, a także wystąpienia ciała obcego w oku.

W takiej sytuacji chwilową ulgę mogą przynieść krople do oczu, które nawilżą spojówki, zlikwidują suchość i świąd. Dobrze działają również zimne kompresy na oczy, np. z rumianku czy czarnej herbaty. Takie działania mogą przynieść ulgę w przypadku zapalenia spojówek, zespołu suchego oka czy alergicznego podrażnienia spojówek, ale nie pomogą przy poważniejszych schorzeniach.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2-3 dni, a domowe sposoby nie pomagają, należy wybrać się do okulisty, który oceni, co jest przyczyną choroby i przepisze odpowiednie leki.

Przekrwione oczy – objawy towarzyszące zaczerwienionym oczom

Przekrwionym oczom mogą towarzyszyć też inne objawy. Do najczęstszych zalicza się łzawienie czy świąd oczu, które mogą być bardzo dotkliwe. Powiększone naczynia krwionośne są tkliwe i bolesne, sprawiają, że czujemy ból przy poruszaniu gałką oczną. Mogą pojawić się również inne objawy ze strony układu nerwowego, np. ból głowy.

Przy poważniejszych schorzeniach mogą pojawić się nietypowe objawy np. zmiany ostrości wzroku czy odblaski wokół źródeł światła. Najczęściej wskazują na obrzęk rogówki, co wymaga szybkiej wizyty u okulisty.

Przekrwione oczy: przyczyny

Przyczyny przekrwionych oczu mogą być różne. Niekiedy do zaczerwienienia oczu wystarczą nieprzespana noc czy zbyt dużo czasu spędzonego przed ekranem komputera. Innym razem zaczerwienienie oczu może być związane z podrażnieniem wywołanym stosowaniem nieodpowiednich kosmetyków do makijażu lub demakijażu. Niektóre osoby cierpią na pieczenie czy bóle oczu po wizycie na basenie - przyczyną zaczerwienienia oka wtedy jest chlorowana woda.

Do najczęstszych przyczyn przekrwionych oczu zaliczają się:

zapalenie spojówek

wiosenne zapalenie spojówek (związane z pyleniem i alergią)

owrzodzenie rogówki

zakaźne zapalenie rogówki

choroby rogówki

choroby powiek

choroby twardówki

ostry atak jaskry

zespół suchego oka



choroby błony naczyniowej

obecność ciała obcego w oku

guzy spojówki

choroby autoimmunologiczne

źle skorygowana wada wzroku

Zaczerwienienie oczu mogą wywołać również prozaiczne przyczyny, np. infekcja górnych dróg oddechowych czy zapalenie zatok.

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka to często występujące schorzenie, którego przyczyną jest nieprawidłowe nawilżanie powierzchni oka. Na skutek tego pojawia się suchość w oczach, uczucie występowania piasku pod powiekami lub uczucie ciała obcego w oku.

Zespół suchego oka może mieć różne przyczyny. Często jest związany z występowaniem infekcji, głównie wirusowych, a także chorób autoimmunologicznych. Może pojawić się również na skutek zbyt intensywnej pracy przed komputerem.

Ulgę przynosi stosowanie kropli nawilżających, które poprawią nawilżenie oczu i zmniejszą suchość. Warto sięgać po nie regularnie, nawet kilka razy w ciągu dnia, a także dbać o właściwą higienę oczu.

Zespół czerwonego oka

Zespół czerwonego oka najczęściej jest spowodowany chorobami spojówek (głównie zapaleniem spojówek). Mogą go jednak wywoływać również alergie czy choroby autoimmunologiczne.

Niektóre osoby mają tendencję do pękania naczynek krwionośnych w oczach i powinny poświęcić więcej uwagi na właściwą pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu, a także na sen i regenerację.

Przy czerwonych oczach ulgę przynosi stosowanie kropli do oczu np. ze świetlikiem czy hialuronianem sodu. Dobrze sprawdzają się także chłodne okłady, które zmniejszają również obrzęk.

Pęknięte naczynko w oku – czerwone oko po urazie

Niekiedy zaczerwienienie oka związane jest zwyczajnie z pęknięciem naczyń krwionośnych w oczach. Czasem dzieje się tak w wyniku urazu gałki ocznej - pojawia się krwawy wylew, który świadczy o uszkodzeniu naczyń krwionośnych.

W takiej sytuacji nie zaleca się samemu robić żadnych okładów. Można przyjmować witaminę C, która uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne albo wapń. W przypadku pęknięcia naczynka, które nie jest spowodowane urazem, możemy zrobić okład z rumianku czy czarnej herbaty, który przyspieszy gojenie naczyń.

Czerwone oczy od alergii – swędzenie, pieczenie, kłucie w oku

Zaczerwienienie oka może być związane z alergicznym zapaleniem spojówek. Najczęściej pojawia się na wiosnę, gdy zaczynają pylić trawy i drzewa. U alergików pojawiają się objawy sygnalizujące reakcję alergiczną: łzawienie oczu, swędzenie oczu, pieczenie, niekiedy nawet kłuciu. Mogą im towarzyszyć wodnisty katar i kaszel.

Alergiczne zapalenie spojówek najczęściej występuje u osób, które cierpią na alergię na pyłki, kwiaty i trawy. Aby sobie pomóc, warto przyjmować leki przeciwalergiczne, a jeśli to możliwe, skorzystać z zabiegów odczulających. Najlepszym postępowaniem jest usunięcie alergenu z powietrza, ale w przypadku alergii na pyłki nie zawsze jest to możliwe.

Czerwone oczy – objaw zapalenia spojówek

Zaczerwienienie oka może być objawem zapalenia spojówek. Nie musi ono być wywołane przez wirusy, mogą je spowodować także bakterie lub grzyby.

Przy zapaleniu spojówek najczęściej pojawia się nie tylko zaczerwienienie oczu, ale również światłowstręt, ból, pieczenie i swędzenie oczu. Przy zakażeniach bakteryjnych może wystąpić również ropienie z oczu, niekiedy bardzo silne. Pojawia się także obrzęk powiek.

Zapalenie spojówek najczęściej zaczyna się od jednego oka, a po kilku dniach choroba atakuje drugie oko. W takiej sytuacji nie warto działać na własną rękę, ale wybrać się do okulisty, który przepisze odpowiednie krople z antybiotykiem zwalczające infekcję.

Za dużo alkoholu

Po zakrapianej imprezie stan twoich oczu będzie pozostawiał wiele do życzenia. Będą przekrwiona i opuchnięte. Wszystko dlatego, że alkohol rozszerza naczynia krwionośne. Także te drobne, znajdujące się na powierzchni oka. Im więcej pijesz, tym bardziej będą widoczne. Mogą także popękać, co spowoduje, że białko oka stanie się zupełnie czerwone.

Za mało snu

Brak snu zmniejsza przepływ tlenu do naczyń krwionośnych, co powoduje ich rozszerzenie. To pierwsza przyczyna przekrwionych oczu po nieprzespanej nocy. Drugą jest po prostu zmęczenie – im dłużej mamy otwarte oczy (np. oglądając filmy lub czytając, zamiast spać), tym większe prawdopodobieństwo, że naczynia krwionośnie się rozszerzą. Rada? Więcej snu.

Jęczmień

Niewielka krostka, znajdująca się na brzegu powieki dolnej lub górnej, bolesna i swędząca nazywana jest jęczmieniem. Może powodować zaczerwienienie oczu. Pojawia się niespodziewanie i najczęściej jest spowodowana bakteriami. Jęczmień najczęściej sam pęka i wysycha – lepiej nie rozdrapywać krostki i nie wyciskać ropy, ponieważ infekcja bakteryjna może rozprzestrzenić się na całe oko.

Soczewki kontaktowe

Mogą podrażniać oczy i powodować ich zaczerwienienie, jeśli nie przestrzega się zasad higieny. Należy wyjmować je przed snem, a przede wszystkim – zawsze dotykać czystymi palcami.

Krwotok podspojówkowy

Krwotok podspojówkowy występuje, gdy naczynie krwionośne tuż pod powierzchnią oka pęka, a krew zostaje uwięziona i tworzy jaskrawoczerwoną plamkę. Niestety, trzeba czekać aż krew się wchłonie. Drobny krwotok może być spowodowany wysiłkiem fizycznym, a nawet kichnięciem.

Jaskra

Na jaskrę składa się kilka różnych schorzeń, które powodują uszkodzenie nerwu wzrokowego. Jednym z pierwszych, niepokojących objawów jest zaczerwienie oka. Do kolejnych zalicza się niewyraźne widzenie, błyski i ból oczu. Ostry atak jaskry może objawiać się silnym zaczerwienieniem i przekrwieniem oczu. Jaskra może potencjalnie powodować ślepotę, dlatego ważne jest, aby wybrać się do lekarza, gdy tylko pojawią się pierwsze objawy.

Każde zaczerwienienie oczu, które nie mija po kilku dniach, trzeba skonsultować z lekarzem. Jeśli okulista będzie podejrzewał jaskrę, zaleci wykonanie serii badań, które potwierdzą diagnozę.

Zapalenie tęczówki

Zapalenie tęczówki to poważna choroba, która może doprowadzić nawet do ślepoty. Tego rodzaju schorzenie nie powoduje nagłych objawów. Choroba rozwija się powoli, a chory obserwuje, że coraz gorzej widzi. Z czasem dochodzą również inne objawy, m.in. silny ból oka. Po zdiagnozowaniu zapalenia tęczówki konieczne jest przyjmowanie odpowiednich leków, które hamują chorobę. Najczęściej są to korkostyreoidy.

Zapalenie brzegów powiek

Zapalenie brzegów powiek to inne schorzenie, które może prowadzić do zaczerwienionych oczu. Często jest ono związane z zapaleniem spojówek. Na brzegach powiek pojawiają się zaczerwienienia, które mogą prowadzić do występowania miejscowych owrzodzeń. To z kolei nasila wypadanie rzęs, a po wyleczeniu może spowodować nieprawidłowy wzrost rzęs.

Leczenie zapalenia brzegów powiek nie jest proste. Wymaga nie tylko podawania odpowiednich leków do oczu, ale także odpowiedniej higieny i pielęgnacji oczu. Przy tym schorzeniu niewskazane jest nie tylko noszenie soczewek kontaktowych, ale także wykonywanie makijażu. Leczenie może trwać wiele tygodni.

Podwinięcie powieki

Podwinięcie powieki to stosunkowo rzadko występujące schorzenie, które oznacza odwrócenie brzegu powieki w kierunku gałki ocznej. Pojawiają się przekrwione oczy, obrzęk rogówki, światłowstręt, łzawienie z oczu. Taki stan wymaga pilnej wizyty u okulisty.

Oparzenia oka

Zaczerwienienie oczu może być wywołane również oparzeniem oka. Może ono nastąpić na skutek oparzenia substancjami ciekłymi lub stałymi, np. chemicznymi. Objawy oparzenia są zwykle bardzo silne: pojawia się nie tylko przekrwienie oczu, ale także silny obrzęk spojówek, ból oczu i głowy, światłowstręt, niekiedy nawet problemy z zamknięciem powiek.

Domowe sposoby na zaczerwienione oczy

Domowe sposoby mogą zmniejszyć zaczerwienienie oczu, przynieść ulgę w bólu i przyczynić się do szybszej regeneracji naczyń krwionośnych w oczach. Poleca się je głównie przy schorzeniach takich jak zapalenie spojówek czy zaczerwienieniach, których przyczyną jest niedobór snu lub zbyt duża ilość czasu spędzanego przed ekranem monitorów.

Do najlepszych domowych sposobów na przekrwione oczy zaliczają się okłady. Świetnie sprawdzają się rumianek, zielona czy czarna herbata, ale również plastry ogórka. Przynoszą one ulgę, koją oczy i zmniejszają ich ból. Dobrym pomysłem jest także stosowanie chłodnych kompresów żelowych na oczy. Kupimy je w aptekach lub dobrych drogeriach.

Warto również zadbać o odpowiednią ilość snu i o to, by nie męczyć oczu zbyt długim czytaniem czy pracą na komputerze. W czasie pracy należy co godzinę robić sobie przerwę, by pozwolić oczom odpocząć. Najlepsze efekty przynosi patrzenie w dal, głównie na zieleń, ponieważ nasze oko najlepiej przystosowane jest do patrzenia na kolor zielony.

Jak lekarz stawia diagnozę?

Aby lekarz mógł ocenić, co wywołało zaczerwienienie oczu, musi wykonać odpowiednie badania. Przy zapaleniu spojówek najczęściej wystarcza dokładne badanie fizykalne, polegające na obejrzeniu gałki ocznej. Przy poważniejszych schorzeniach trzeba wykonać badania, m.in. badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego czy badanie dna oka.

Dopiero po wykonaniu wszystkich badań specjalistycznych lekarz może zalecić odpowiednie postępowanie.

