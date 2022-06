Tygrysie oko – niezwykle rzadki minerał. Wygląd, właściwości, zastosowanie

Kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne to jeden z wielu darów Ziemi. Ich początki sięgają czasów kształtowania się naszej planety. Od początku istnienia ludzkości kamienie naturalne zachwycały swoim pięknem i stawały się obiektem pożądania. Od bardzo dawna są im także przypisywane niezwykłe właściwości, w które możemy wierzyć lub nie, jednak większość kamieni naturalnych ma w sobie coś wyjątkowego. Tak jest właśnie w przypadku tygrysiego oka, czyli rzadkiego minerału, który jest jedną z wielu odmian kwarcu. Tygrysie oko to kwarc migotliwy, który zawiera domieszkę krokidolitu (utleniony krokidolit), minerału z grupy amfiboli.

Kamień tygrysie oko jest nie tylko pięknym i rzadkim minerałem, ale także wyróżnia się wyjątkową energią. Zaskakujący jest fakt, że zanim powstanie tygrysie oko, mamy do czynienia z całkiem innym kamieniem. Jak to możliwe? Tygrysie oko jest początkowo krokydolitem, który pod wpływem działania różnych czynników, przekształca się w kwarc. Proces tworzenia się tego minerału ma wpływ na jego unikalny wygląd oraz wartość kolekcjonerską – tygrysie oko to bardzo popularny kamień kolekcjonerski nie tylko wśród osób pasjonujących się minerałami, ale także osób wierzących w ich wyjątkową moc. W nielicznych złożach tygrysie oko współwystępuje z np. kwarcowym bawolim okiem i kwarcowym sokolim okiem, które nieco różnią się od niego stopniem utlenienia wrostków amfiboli, charakterystycznych dla minerałów skałotwórczych oraz krzemianów.

Kamień tygrysie oko – gdzie występuje?

Rzadki minerał, który nazywany jest tygrysim okiem, występuje przede wszystkim w nielicznych złożach na terenie Republiki Południowej Afryki oraz Tajlandii. Znajdowany jest wśród złupkowanych jaspisów, gdzie występuje w formie wkładek. Ten niezwykły minerał charakteryzuje się nie tylko unikalnym wyglądem, ale także wyjątkowymi właściwościami. W czasach starożytnego Egiptu tygrysie oko symbolizowało boginię wojenną Sekhmet. Tygrysie oko było również popularnym amuletem ochronnym w starożytnym Rzymie – kamień ten nosili przy sobie rzymscy wojownicy – wierzono, że zapewnia on odwagę, wytrwałość i pomaga zachować spokój podczas bitwy.

Jak wygląda tygrysie oko?

Tygrysiego oka nie sposób pomylić z innymi kamieniami. Jego nazwa nie jest przypadkowa i pochodzi od specyficznego efektu luminescencji, który sprawia, że ten rzadki minerał do złudzenia przypomina oko tygrysa.

Tygrysie oko to najczęściej kamień o złoto-brązowym zabarwieniu, jednak spotykane są także odmiany tygrysiego oka o barwie zielonej i niebieskiej. Kwarcowe tygrysie oko jest kamieniem nieprzezroczystym z delikatnymi pasmami oraz jedwabistym lub szklistym połyskiem. Jego charakterystyczny wygląd, za który odpowiada efekt kociego oka, podkreśla szlifowanie. Dzięki obróbce tygrysiego oka możliwe jest uwidocznienie utlenionego krokidolitu i crossytu w postaci włóknistych wrostków ułożonych w jednolitym kierunku.

Choć tygrysie oko wydaje się wyjątkowo odpornym na działanie czasu kamieniem, to w rzeczywistości jest bardzo delikatnym i kruchym minerałem.

Tygrysie oko – właściwości

Tygrysie oko nazywane jest również kamieniem odwagi. Jego właściwości pozwalają uwolnić się od blokujących nas lęków oraz pokonywać emocjonalne bariery. Kamień ten pozwala pozbyć się negatywnych myśli oraz daje pewność siebie. Ze względu na swoje wyjątkowe działanie przywraca równowagę pomiędzy ciałem i umysłem, dlatego polecany jest osobom cierpiącym na depresję i zaburzenia lękowe.

Tygrysie oko dodaje odwagi w każdej sferze życia, także w sferze zawodowej – to jeden z najczęściej stosowanych talizmanów i amuletów przydający się początkującym biznesmenom. Niektórzy wierzą, że chociaż kwarcowe tygrysie oko jest minerałem kruchym, to może przynosić bogactwo (są nawet przekonani, że przynosi szczęście!), jednak w tym przypadku niezbędna jest również wytężona praca nad sobą oraz dążenie do osiągnięcia finansowego sukcesu – moc kamieni naturalnych nie działa, jeżeli nie staramy się osiągnąć wyznaczonego sobie celu.

Noszenie tygrysiego oka ułatwia pracę nad emocjami, przynosząc radość oraz satysfakcję z życia. Co więcej, tygrysie oko poprawia zdolności umysłowe, dzięki czemu łatwiej jest nam zrozumieć nie tylko towarzyszące nam emocje, ale także otaczający nas świat.

Jakie właściwości lecznicze tkwią w tygrysim oku?

Tygrysie oko to jeden z kamieni naturalnych, które mają liczne właściwości lecznicze oraz dość szerokie zastosowanie. Dedykowany jest przede wszystkim osobom cierpiącym na różnego rodzaju alergie – bywa nazywany kamieniem alergicznym, bo skutecznie redukuje objawy reakcji alergicznych o różnym podłożu.

Oddziaływanie tygrysiego oka na ludzki organizm jest dość szerokie. Jego kolor nawiązuje do splotu słonecznego — kamień tygrysie oko oddziałuje m.in. na układ trawienny i układ oddechowy. Warto nosić tygrysie oko podczas przeziębienia i innych infekcji sezonowych, bo pomaga on skrócić czas ich trwania. Co więcej, tygrysim okiem można wpływać pozytywnie także na inne narządy i układy m.in.:

oczyszcza wątrobę,

wzmacnia organy rozrodcze,

łagodzi objawy podrażnienia i zmęczenia oczu, a także wyostrza wzrok,

łagodzi objawy borykających się z nadczynnością tarczycy,

redukuje cienie i obrzęki wokół oczu,

redukuje bóle głowy i migreny,

stabilizuje poziom cukru we krwi,

łagodzi duszności,

poprawia krążenie krwi,

reguluje poziom cholesterolu,

wzmacnia kręgosłup.

Znaki zodiaku, które w szczególności powinny czerpać z mocy tygrysiego oka to: bliźnięta, lew, panna i strzelec. Dzięki temu kamieniowi zdecydowanie łatwiej jest właściwie używać własnych mocy oraz cieszyć się dobrym zdrowiem i spokojem ducha (wielu uważa, że jest to kamień szczęścia). Osoby zagubione, nieśmiałe, niepewne przyszłości, mające negatywne myśli, oraz problem z podejmowaniem decyzji i pozostające pod wpływem pesymistów, mogą według niektórych z tygrysim okiem odzyskać wewnętrzną siłę, wiarę w siebie oraz moc, niezbędną do osiągnięcia pełni szczęścia.

Podsumowanie

Minerały powstawały przez miliony lat. Od wieków cieszą się dużym zainteresowaniem, stanowiąc nie tylko materiał do wyrobu biżuterii artystycznej i przedmiotów codziennego użytku, ale także służąc w celach rytualnych i stając się rekwizytem niezbędnym do wróżb. Niektórym kamieniom przypisuje się także prozdrowotne właściwości.

Choć nie zostały one nigdy w pełni potwierdzone, to warto przekonać się, czy faktycznie kamień tygrysie oko może w pozytywny sposób oddziaływać na stan naszego zdrowia i samopoczucie, a także poprawiać jakość życia, chroniąc m.in. przed wampirami energetycznymi, które żywią się naszą pozytywną energią.

