Przełom w leczeniu AIDS. Szansa na lek w jednym zastrzyku

Do tej pory nie udało się wynaleźć skutecznego sposobu wyleczenia AIDS. Dzięki istniejącym lekom udało się jedynie zmienić chorobę ze śmiertelnej w przewlekłą.

Przebieg badania

Naukowcy badali wytwarzanie naturalnych przeciwciał przeciwko wirusowi HIV. Zmodyfikowali limfocyty B w taki sposób, że zaczęły wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw wirusowi, w odpowiedzi na jego obecność. Limfocyty B to należące do białych krwinek komórki, które naturalnie w organizmie produkują przeciwciała zwalczające wirusy, bakterie i inne patogeny. Powstają w szpiku, a potem wędrują do różnych narządów. Naukowcy posłużyli się metodą, która pozwala zmieniać materiał genetyczny w precyzyjnie wybranym miejscu. Do dostarczenia tego systemu oraz odpowiedniego genu do limfocytów naukowcy wykorzystali bezpieczne wirusy.

„Stworzyliśmy innowacyjną terapię, która prawdopodobnie może zwalczyć chorobę po jednym zastrzyku, co oznaczałoby niesłychaną poprawę stanu pacjenta. Kiedy zmienione limfocyty B napotkają HIV, stymuluje on je do podziałów, więc wykorzystujemy podstawową przyczynę choroby do jej zwalczania”. – powiedział dr Adi Barzel z Uniwersytetu w Tel Awiwie.

Wnioski z badań

Do tej pory nie były znane genetyczne metody leczenia AIDS. Badanie izraelskich naukowców otwiera nowe możliwości w tej dziedzinie. Testy na zwierzętach wskazały, że osobniki poddane tej terapii prawidłowo zareagowały i zaczęły wytwarzać przeciwciała. Naukowcy uważają, że w ciągu najbliższych lat będzie można tą metodą leczyć AIDS, a także wykorzystać ją do leczenia innych chorób zakaźnych, w tym niektórych wywoływanych przez wirusy nowotworów, w tym raka szyjki macicy czy głowy i szyi. Mają nadzieję, że odkrycia przyczynią się też do wynalezienia szczepionki przeciwko AIDS.

Czytaj też:

Choroby weneryczne – drogi zakażenia, objawy, leczenie