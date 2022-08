Oszczędzasz? Nie pij kawy przed zakupami – radzą naukowcy

Międzynarodowe badanie przeprowadzone przez University of South Florida (USF) wykazało, że kofeina wpływa na to, co kupujesz i ile wydajesz na zakupy. Kupujący, którzy wypili filiżankę bezpłatnej kawy z kofeiną przed wejściem do sklepów, wydali około 50 procent więcej pieniędzy i kupili prawie 30 procent więcej produktów niż osoby, które piły wodę lub napój bez kofeiny. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of Marketing”.

Kofeina zwiększa impulsywność na zakupach

Zespół naukowców przeprowadził eksperymenty w sklepach detalicznych. Polegały na ustawieniu ekspresu do kawy przy wejściach do sieci detalicznej i sklepu z artykułami gospodarstwa domowego we Francji oraz domu towarowego w Hiszpanii. Przy wejściu ponad 300 kupujących otrzymało bezpłatny napój – połowa z kawą zawierającą około 100 mg kofeiny, a pozostali kawę bezkofeinową lub wodę. Kiedy wychodzili ze sklepów, podzielili się swoimi rachunkami z naukowcami. Zespół odkrył, że osoby pijące kawę z kofeiną kupowały znacznie większą liczbę produktów i wydawały więcej pieniędzy.

– Kofeina, jako silny środek pobudzający, uwalnia dopaminę w mózgu, która pobudza umysł i ciało. To z kolei zwiększa impulsywność i zmniejsza samokontrolę, W rezultacie spożycie kofeiny prowadzi do impulsywności zakupowej w postaci większej liczby kupowanych produktów i większych wydatków – powiedział główny autor badania, prof. Dipayan Biswas.

To nie wszystko. Naukowcy odkryli, że kofeina miała również wpływ na rodzaj kupowanych przez ludzi przedmiotów. Ci, którzy pili kawę z kofeiną, kupowali więcej nieistotnych rzeczy niż pozostali kupujący (np. świece zapachowe). Jednak różnica między obiema grupami była minimalna, jeśli chodzi o zakupy użytkowe (np. przybory kuchenne).

Czy kofeina wpływa także na zakupy w internecie?

Badacze zorganizowali także eksperyment w laboratorium i uzyskali podobne wyniki, tym razem dotyczące zakupów online. Podzielili 200 uczniów szkół biznesu – połowa najpierw wypiła kawę, pozostali napój bez kofeiny. Potem mieli wybrać produkty, które kupiliby z listy 66 produktów. Ci, którzy spożywali kofeinę, wybierali więcej przedmiotów uważanych za zakupy impulsywne, takie jak masażer, podczas gdy inni wybierali przedmioty bardziej praktyczne, takie jak notatnik.

– Umiarkowane spożycie kofeiny może przynieść pozytywne korzyści zdrowotne, jednak wystąpić niezamierzone konsekwencje spożywania kofeiny podczas zakupów. Oznacza to, że konsumenci próbujący kontrolować impulsywne wydatki powinni unikać spożywania napojów zawierających kofeinę przed zakupami – podsumował Bismans.

Czytaj też:

Jeździsz na rowerze i pijesz kawę? Sprawdź, co mówią o tym naukowcy