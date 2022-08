Pijesz często, ale mało? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści

Migotanie przedsionków jest najczęściej występującym zaburzeniem rytmu serca i pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Objawy obejmująkołatanie serca, przyspieszenie lub nieregularny puls, duszność, zmęczenie, ból w klatce piersiowej i zawroty głowy.

Badanie nad migotaniem przedsionków

Z wcześniejszych analiz naukowcy wiedzieli już, ryzyko migotania przedsionków wzrasta o 8 procent na każde 12 g alkoholu (pojedynczego napoju) spożywanego na tydzień. Jednak nie było jasne, co jest ważniejsze: całkowita ilość alkoholu czy liczba sesji picia. W kolejnym badaniu zbadano względne znaczenie częstego picia w porównaniu do okazjonalnego upijania się.

Analiza objęła 9776956 osób bez migotania przedsionków, które przeszły ogólnokrajową kontrolę zdrowia w 2009 r., obejmującą kwestionariusz dotyczący spożywania alkoholu. Uczestnicy byli monitorowani do 2017 r. pod kątem występowania migotania przedsionków.

Liczba sesji picia w tygodniu była najsilniejszym czynnikiem ryzyka migotania przedsionków o nowym początku. W porównaniu z piciem dwa razy w tygodniu (grupa referencyjna), picie każdego dnia było bardziej ryzykowne, ze współczynnikiem ryzyka (HR) wynoszącym 1,412, podczas gdy picie raz w tygodniu było najmniej ryzykowne (HR 0,933). Upijanie się nie wykazało wyraźnego związku z nowo pojawiającym się migotaniem przedsionków.

Lepiej pić rzadko, a dużo? Też nie!

„Zalecenia dotyczące spożywania alkoholu koncentrują się raczej na zmniejszeniu ogólnej ilości niż częstotliwości picia” – powiedział autor badania dr Jong-Il Choi z Korea University College of Medicine i Korea University Anam Hospital w Seulu. – „Nasze badanie sugeruje, że rzadsze spożywanie alkoholu może być również ważne dla ochrony przed migotaniem przedsionków”– dodał.

„Migotanie przedsionków jest chorobą z wieloma poważnymi powikłaniami i znacznie obniżoną jakością życia. Naszym priorytetem powinno być zapobieganie migotaniu przedsionków, a nie jego powikłaniom. Spożycie alkoholu jest prawdopodobnie najłatwiejszym do zmodyfikowania czynnikiem ryzyka. Aby zapobiec migotaniu przedsionków, należy zmniejszyć zarówno częstotliwość, jak i tygodniowe spożycie alkoholu” – dodał.

Co zwiększa ryzyko zawału?

1. Nie mierzysz regularnie ciśnienia krwi

Wydaje ci się, że twoje ciśnienie jest w normie? A może po prostu dawno go nie mierzyłeś? Zła wiadomość jest taka, że szybko przyzwyczajamy się do pierwszych, niepokojących objawów nadciśnienia. Można zmagać się z nim latami i ocknąć się dopiero w chwili... zawału.



2. Nie kontrolujesz poziomu cholesterolu

W efekcie możesz mieć miażdżycę - chorobę, która objawia się zwężeniem naczyń krwionośnych, co sprzyja powstawaniu zakrzepów.



3. Jesz tłusto

Jedzenie bogate w tłuszcze nasycone podnosi poziom cholesterolu LDL we krwi, co zwiększa ryzyko zawału serca i udaru. O otyłości już nie wspominając.



4. Nie ćwiczysz

Wystarczy 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, by zmniejszyć ryzyko chorób i zawału serca.



5. Pijesz słodkie napoje i jesz za dużo cukru

Oba te elementy zwiększają ryzyko chorób serca. Produkty "light" nie są rozwiązaniem. Ludzie pijący napoje dietetyczne i inne sztucznie słodzone napoje mają większe ryzyko zespołu metabolicznego.



6. Pijesz często i dużo

Wpływ alkoholu na wątrobę i jelita piwa jest dobrze udokumentowany, ale nadmierne picie również ma wpływ na twoje serce.



7. Nie wysypiasz się

Niedobór snu ma fatalny wpływ na zdrowie. Podnosi poziom hormonów stresu, sprzyja zaburzeniom metabolicznym, zwiększ ryzyko chorób serca, nadwagi i depresji.



8. Jesz za mało produktów bogatych w kwasy omega-3

Pokarmy bogate w kwasy omega-3 są świetne dla naszego serca. Ten rodzaj nienasyconych kwasów tłuszczowych może zmniejszać stan zapalny w całym organizmie, zmniejszać stężenie triglicerydów, obniżać ciśnienie krwi, a więc zmniejszać ryzyko chorób serca.



9. Za dużo solisz

Nadmiar sodu w diecie sprzyja nadciśnieniu, a wiadomo, że wysokie ciśnienie krwi zwiększa ryzyko zawału.



10. Palisz

Toksyny w dymie papierosowym uszkadzają wyściółkę tętnic, powodując ich pogrubienie, zmniejszając jednocześnie ilość tlenu we krwi, co zwiększa ryzyko zawału serca.Czytaj też:

Naturalna odtrutka dla organizmu. Uwalnia od nikotyny i alkoholu