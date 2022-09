Czy jajka wpływają na poziom cholesterolu? Badania są jasne

Jajka zawierają dość dużą ilość cholesterolu. W jednym jajku znajdują się aż 373 mg cholesterolu. To sporo, dlatego dotychczas zalecano, by nie spożywać dużych ilości jaj. Nowe badania są jednak inne i wskazują, że nie ma ograniczeń w jedzeniu jajek. Są one zdrowe, zawierają wiele witamin i składników odżywczych, mogą wspomagać zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej. Jak jest jednak z tym cholesterolem?

Czy jajka podnoszą poziom cholesterolu?

Jajka same w sobie nie są w stanie podwyższyć poziomu cholesterolu w organizmie. Jak wynika z najnowszych badań, spożywanie jajek nie obciąża w żaden sposób układu krążenia ani układu sercowo-naczyniowego.

W „The American Journal of Clinical Nutrition” opublikowano wyniki badań, w których wzięły udział osoby ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą typu 2. Są to ludzie, których uważa się za osoby o zwiększonym ryzyku zapadnięcia na choroby serca i układu sercowo-naczyniowego. Przez 3 miesiące spożywali oni przynajmniej 12 jaj tygodniowo, by sprawdzić, czy rzeczywiście duży udział w diecie tych produktów może pogorszyć wyniki badań i przyczynić się do wzrostu poziomu cholesterolu. Badania jednak wskazały, że ryzyko wystąpienia u nich chorób serca czy chorób krążenia w żaden sposób nie wzrosło.

Amerykański Komitet Doradczy ds. Wytycznych Dietetycznych wydał komunikat informujący o braku dowodów na temat niekorzystnego wpływu jaj na pracę serca czy gospodarki lipidowej.

Jak dużo można jeść jajek?

W Europie średnio spożywamy 3,5 jajka tygodniowo. Jest to bezpieczna ilość, a z najnowszych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO wynika, że możemy śmiało jeść więcej jajek – nawet do 10 tygodniowo. Taka ilość nie powinna nam zaszkodzić ani podwyższyć poziomu cholesterolu w organizmie.

Pamiętajmy jednak, że istotne jest także to, jakie jajka spożywamy. Dużo zdrowsze dla organizmu są jajka gotowane, które jednocześnie nie są tak ciężkostrawne jak jaja sadzone czy smażone. Smażenie jaj na tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, podawanie ich z kiełbaskami czy innymi tłustymi produktami, może przyczynić się do podwyższenia poziomu cholesterolu w organizmie.

