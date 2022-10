Laureat medycznego Nobla przyszedł rano do pracy. Takiej reakcji się nie spodziewał

Nagroda Nobla została przyznana Svante Pääbo za swojego rodzaju genetyczną „podróż w czasie” i odkrycia dotyczące genomów wymarłych hominidów i ewolucji człowieka. "Dzięki swoim pionierskim badaniom Svante Pääbo dokonał czegoś pozornie niemożliwego: zsekwencjonował genom neandertalczyka, wymarłego krewnego współczesnych ludzi" – podano w uzasadnieniu wręczenia nagrody. Pääbo odkrył również, że transfer genów z tych wymarłych hominidów do Homo sapiens nastąpił po migracji z Afryki około 70 000 lat temu.

Svante Pääbo odebrał Nagrodę Nobla. Następnego dnia był już w pracy

Miłe powitanie dla świeżo upieczonego noblisty przygotowali pracownicy Zakładu Genetyki w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej w Lipsku, którego Pääbo jest dyrektorem. Rano tłumnie zebrali się w hallu, by nagrodzić go brawami, gdy tylko wejdzie do budynku. Badacz wyglądał na zaskoczonego, a na jego twarzy pojawił się szczery uśmiech. Nagranie z tamtego momentu pojawiło się na popularnej platformie TikTok. Filmik zebrał już niemal 80 tys. polubień.

Kolejną niespodziankę zafundowali Svante Pääbo współpracownicy ze Stowarzyszenia Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka. Po wygłoszonej konferencji na MPI for Evolutionary Anthropology grupka kolegów podniosła go i... wrzuciła go do wody! Chodziło o mały staw znajdujący się w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej. Okazało się, że taka „dobrowolna” kąpiel to już tradycja w świętowaniu sukcesów naukowych, do czego przyznali się na facebookowym profilu. Na szczęście na twarzy noblisty cały czas rysował się szeroki uśmiech.

