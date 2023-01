Masz cukrzycę? To może zniweczyć sukces leczenia kanałowego. Na liście też inne choroby

Przeglądu badań temat wpływu stanu organizmu na leczenie kanałowe dokonali naukowcy, których artykuł ukazał się na łamach czasopisma International Entondic Journal.

Czym jest leczenie kanałowe?

Konieczność przeprowadzenia leczenia endodontycznego (tak fachowo nazywa się leczenie kanałowe) jest związanego ze stanem zapalnym miazgi zęba, czyli żywego wnętrza zęba. W zdecydowanej większości przypadków przyczyną problemów jest próchnica. To ona niszczy twarde tkanki zęba i powoduje stan zapalny lub obumarcie miazgi.



– Leczenie kanałowe ma za zadanie usunięcie infekcji, jaka rozwija się w zębie. Ważna jest także trwała odbudowa i wypełnienie zęba odpowiednim materiałem, który uszczelni i uniemożliwi bakteriom ponownego dostania się do środka zęba. Po takim leczeniu ząb pozostaje martwy, nie ma naczyń i nerwów, ale dalej może spełniać swoją funkcję. Badania pokazują, że taki ząb może przeżyć nawet 20 lat – mówi lek. stom. lek. stom. Bartłomiej Karaś, endodonta, członek m.in. Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.



Dlaczego cukrzyca może zniweczyć sukces leczenia kanałowego?

Ostateczny sukces leczenia kanałowego uzależniony jest od wielu czynników. Piszą o nich autorzy artykułu w International Endodontic Journal. Badacze przeprowadzili przegląd kilkudziesięciu dotychczasowych wyników badań, pokazujących możliwy wpływ różnych schorzeń ogólnoustrojowych na wyniki leczenia w endodoncji.



– Na przebieg regeneracji tkanek okołowierzchołkowych po leczeniu kanałowym mogą mieć takie czynniki jak wiek pacjenta, sposób jego odżywiania, poziom codziennego stresu, czy hormony. Udowodniono także oddziaływanie chorób ogólnoustrojowych, cukrzycy, osteoporozy (dotyczy to także pacjentek, które zakończyły już leczenie nawet rok wcześniej, gdyż leki stosowane w leczeniu są bardzo obciążające organizm), choroby układu krążenia oraz zapalne jelit. Uwagę powinni zwrócić także osoby palące papierosy. Zupełnie inną gamę wyzwań, na którą pacjent nie ma wpływu, są czynniki genetyczne – komentuje Bartłomiej Karaś.



Badania pokazały, że niektóre z tych chorób ogólnoustrojowych mogą wpływać na prawidłowy przebieg procesów, który wpływają bezpośrednio na to, w jaki sposób organizm radzi sobie z infekcją, która pojawiła się w zębie. To m.in spowolnienie gojenia się ran czy zmiany mikrokrążenia. Jak podkreśla Bartłomiej Karaś, to oznacza także duże wyzwanie dla samych stomatologów, którzy nie tylko powinni precyzyjnie dobrać metodę leczenia i materiały, ale też przeprowadzić szczegółowy wywiad medyczny z każdym pacjentem.



