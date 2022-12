Co się stanie, gdy rzucisz palenie przed ukończeniem 35. roku życia?

Palenie szkodzi – to fakt bezsporny, jednak nadal wysoki odsetek ludzkiej populacji regularnie sięga po papierosy. Nałóg nikotynowy to jedna z częstych przyczyn rozwoju raka, dlatego warto jak najszybciej z nim zerwać. Sprawdź, co się stanie, gdy przestaniesz palić, zanim ukończysz 35. rok życia.

Palacze żyją krócej i częściej zapadają na schorzenia płuc, serca, układu krążenia oraz trzustki. Palenie jest najczęstszą z przyczyn rozwoju raka, a także znacząco zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, zapalenia żył, miażdżycy oraz cukrzycy. Co więcej, niekorzystnie wpływa na śluzówkę jamy ustnej, zwiększając ryzyko m.in. rozwoju raka gardła i krtani oraz chorób zębów i dziąseł, a także zaburza funkcjonowanie mózgu i układu immunologicznego. Choć „moda” na palenie minęła, do czego przyczynił się wzrost cen papierosów, a także zaostrzenie przepisów dotyczących palenia w miejscach publicznych, to nadal koszty związane z leczeniem chorób wywołanych nałogiem nikotynowym, są bardzo wysokie. Co daje rzucenie palenia? Lepiej się zastanów Naukowcy przekonują, że nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia. Rzucenie palenia przed ukończeniem 35. roku życia pozwala wyeliminować związane z nałogiem ryzyko zachorowania m.in. na nowotwory. Na portalu Everydayhealth możemy przeczytać, że: „według nowego badania, które objęło ponad pół miliona Amerykanów, palacze papierosów, którzy rzucili palenie w wieku 35 lat, mieli wskaźnik śmiertelności podobny do wskaźnika śmiertelności osób, które nigdy nie paliły”. Niedawno opublikowane wyniki badań, które dotyczyły palaczy po 35. roku życia, także wskazują na liczne korzyści związane z zerwaniem z nałogiem. Swoje zdanie na temat rzucenia palenia i związanych z tym korzyści wyraził dr Adam Goldstein, który twierdzi, że „jeśli obecni palacze w wieku poniżej 45 lat rzucą palenie (grupa wiekowa, która pali najwięcej), zmniejszą ryzyko przedwczesnej śmierci... Nawet osoby, które rzuciły palenie przed 65 rokiem życia, zmniejszają ryzyko śmierci o dwie trzecie w porównaniu z osobami, które nadal palą”. Kiedy najlepiej rzucić nałóg? Najlepiej wcale nie eksperymentować z papierosami, bo nawet okazjonalne palenie tytoniu, może doprowadzić do uzależnienia. Wyniki najnowszych badań potwierdziły, że niemal połowa osób palących, umiera z powodu schorzeń bezpośrednio związanych z nałogiem nikotynowym m.in. nowotworów. Co ciekawe, największe ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu palenia papierosów, dotyczy osób rasy białej, co może być związane z bardzo wczesnym rozpoczęciem palenia, a także wypalaniem większej liczby papierosów niż uczestniczący w badaniu przedstawiciele innych grup etnicznych. Naukowcy odkryli również, że im więcej czasu minęło, odkąd dana osoba rzuciła palenie, tym bardziej jej śmiertelność była bliższa śmiertelności kogoś, kto nigdy nie palił. Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych badań, dowiedziono, że: nałogowi palacze, którzy przestali palić, zanim ukończyli 35 lat, mieli śmiertelność podobną do tych, którzy nigdy nie palili;

rzucenie palenia przed ukończeniem 45. roku życia, wiązało się z 90% zmniejszeniem ryzyka śmiertelności związanej z kontynuowaniem palenia;

Rzucenie palenia pomiędzy 45. a 64. rokiem życia, wiązało się z 66% zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu chorób wywołanych paleniem papierosów. Czytaj też:

„Napij się, są święta”! Ekspert radzi, jak przetrwać święta bez alkoholuCzytaj też:

Męczy cię nawet zwykłe chodzenie? Przyczyną może być ta choroba