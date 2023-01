Małżeństwo na całe życie zmniejsza ryzyko demencji? Zaskakujące wyniki badań

Naukowcy przyjrzeli się stanowi cywilnemu osób w wieku od 24 do 68 roku życia – i zbadali, czy ten stan był związany z kliniczną diagnozą demencji lub łagodnych zaburzeń poznawczych po ukończeniu 70 roku życia. Wyniki pokazują, że grupa, która była stale w związku małżeńskim, miała najniższą częstość występowania demencji. Największą zapadalność stwierdzono u osób rozwiedzionych i samotnych.

Małżeństwo i dzieci to recepta na zdrowie?

Prof. Asta Håberg jest lekarzem Szpitala Św. Olafa i jedną z autorek badania. Podkreśla, że wyniki ankiety przyniosły niespodzianki.

„Dokładne przyczyny demencji pozostają tajemnicą. To badanie wskazuje, że małżeństwo i mniejsze ryzyko demencji są ze sobą powiązane, ale nie wiemy, dlaczego” – przyznaje cytowana przez serwis MedicalXpress Håberg. Jak mówi, jedna z teorii głosi, że osoby będące w związkach małżeńskich prowadzą zdrowszy tryb życia i że to wyjaśnia różnice w ryzyku różnych chorób.

W ankiecie wzięło ok. 150 000 osób mieszkających w Nord-Trøndelag. Naukowcy wykorzystali dane do sprawdzenia częstości występowania demencji w odniesieniu do czynników zdrowotnych, takich jak palenie tytoniu, wysokie ciśnienie krwi, otyłość, brak aktywności fizycznej, cukrzyca, problemy psychiczne i posiadanie bliskich przyjaciół. Te czynniki niczego jednak nie wyjaśniały. Naukowcy odkryli za to, że posiadanie dzieci miało znaczenie i zmniejszało ryzyko demencji o 60 proc. wśród osób stanu wolnego w badaniu.

Partner działa niczym bufor

„Jest teoria, że jeśli masz dzieci, pozostajesz bardziej zaangażowany poznawczo. Masz do czynienia z ludźmi i uczestniczysz w czynnościach, których inaczej byś nie musiał. To stymuluje twój mózg. W ten sposób budujesz rodzaj rezerwy poznawczej” – mówi prof. Håberg.

Vegard Skirbekk z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego podkreśla, że to badanie nie mówi nic o biologicznych mechanizmach stojących za demencją. „Ale pokazuje, że bycie w związku małżeńskim może mieć wpływ na czynniki ryzyka. Stajesz się bardziej aktywny poznawczo, lepiej radzisz sobie z przeciwnościami losu i jesteś mniej narażony na stres. Partner stanowi zabezpieczenie, które działa jak bufor” – uważa Skirbekk.

Praca została opublikowana w czasopiśmie Journal of Aging and Health.

