Chcesz mieć sprawniejszy mózg? Naukowcy radzą: wyłącz GPS!

Naukowcy postawili hipotezę, że fizyczne i poznawcze wymagania biegu na orientację, który łączy ćwiczenia z nawigacją, mogą stymulować części mózgu, które nasi starożytni przodkowie wykorzystywali do polowań i zbieractwa. Te same funkcje mózgu nie są dziś tak niezbędne do przetrwania ze względu na nowoczesne udogodnienia, takie jak aplikacje GPS i łatwo dostępna żywność. Co to oznacza dla zdrowia mózgu?

Wyzwania dla mózgu

„Współczesnemu życiu może brakować specyficznych wyzwań poznawczych i fizycznych, których mózg potrzebuje, aby się rozwijać” – uważa cytowana przez serwis MedicalXpress Jennifer Heisz, która nadzorowała badania. Heisz wskazuje na chorobę Alzheimera, w której utrata zdolności odnajdywania się jest jednym z najwcześniejszych objawów, dotykającym połowę wszystkich chorych, nawet w najłagodniejszym stadium.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie PLoS ONE, naukowcy przeprowadzili ankietę wśród zdrowych osób dorosłych w wieku od 18 do 87 lat o różnym stopniu biegłości w biegach na orientację (brak, średnia, zaawansowana i elitarna). Osoby biorące udział w biegach na orientację zgłaszały lepszą orientację przestrzenną i pamięć, co sugeruje, że dodanie elementów znajdowania drogi do regularnych treningów może być bardzo korzystne.

Nawigowanie to dobry trening dla mózgu

„Jeśli chodzi o trening mózgu, fizyczne i poznawcze wymagania biegu na orientację mogą potencjalnie dać ci większy zwrot z każdej zainwestowanej w to złotówki w porównaniu z samymi ćwiczeniami” – mówi jedna z autorek badania Emma Waddington, która jest trenerem i członkiem kanadyjskiej kadry narodowej w biegach na orientację.

Celem biegów na orientację jest nawigacja poprzez jak najszybsze bieganie po nieznanym terenie, znalezienie szeregu punktów kontrolnych przy użyciu tylko mapy i kompasu. Najbardziej utalentowani sportowcy muszą sprawnie przełączać się między kilkoma zadaniami umysłowymi, podejmując szybkie decyzje i poruszając się po terenie w błyskawicznym tempie. Z punktu widzenia naukowego, to sport wyjątkowy, ponieważ wymaga aktywnej nawigacji przy jednoczesnym dokonywaniu szybkich przejść między różnymi częściami mózgu, które przetwarzają informacje przestrzenne na różne sposoby.

Jak trenować? Po prostu wyłącz GPS

Badacze sugerują, że istnieją dwa proste sposoby na włączenie biegu na orientację do codziennego życia: wyłączenie GPS i korzystanie z mapy, aby znaleźć drogę podczas podróży, oraz rzucenie sobie wyzwania — korzystając z nowej trasy biegu, spaceru lub jazdy na rowerze bez wspomagania się elektroniką.

Waddington podkreśla, że biegi na orientację to sport na całe życie i można w nim brać aktywny udział w każdym wieku. „Moje wieloletnie zaangażowanie w ten sport pozwoliło mi zrozumieć proces uczenia się umiejętności nawigacyjnych i zainspirowało mnie do zbadania wyjątkowości biegów na orientację i naukowego znaczenia, jakie ten sport może mieć dla starzejącego się społeczeństwa” – podsumowuje Waddington

