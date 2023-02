Przełom w leczeniu łysienia – naukowcy dokonali rewolucyjnego odkrycia

Osoby, które zmagają się z problemem wypadania włosów, często korzystają z różnych metod poprawy wyglądu fryzury. Najczęściej są to metody, które mają na celu zamaskowanie defektu estetycznego. Zakup wysokiej jakości tupeciku lub peruki to spory wydatek, na który nie każdego stać, dlatego dużą popularnością cieszą się także np. preparaty w sprayu, dzięki którym można zamaskować brak włosów, leki i suplementy diety oraz zabiegi kosmetyczne na wypadanie włosów.

Mieszki włosowe z laboratorium? Teraz to możliwe...

Niestety, różnego rodzaju metody poprawy wyglądu i maskowania ubytków włosów, to jedynie chwilowe rozwiązanie. Alternatywą jest przeszczep włosów, który pozwala cieszyć się bujną fryzurą. Do niedawna w celu redukcji objawów łysienia pobierano mieszki włosowe z tyłu głowy. Okazuje się jednak, że działające mieszki włosowe mogą być hodowane w laboratorium. Odkrycie naukowców może nie tylko ułatwić życie osób, które tracą włosy, ale także pomóc w poszukiwaniu metod leczenia zaburzeń funkcjonowania mieszków włosowych.

Jak podaje portal Healthline – naukowcom Yokohama National University udało się wyhodować w warunkach laboratoryjnych działające mieszki włosowe. Zdaniem ekspertów jest to rewolucyjne odkrycie, które nie tylko może ułatwić leczenie łysienia, ale także pozwoli lepiej poznać naturalne mechanizmy powstawania mieszków włosowych oraz zaburzeń związanych z ich funkcjonowaniem.

„Byliśmy zaskoczeni, że tkanki mieszków włosowych zdolne do wytwarzania włosów można uzyskać poprzez hodowlę” – powiedział Healthline autor badania, dr Junji Fukuda, profesor na wydziale inżynierii Yokohama National University.

Dr Junji Fukuda podkreśla, że system zapewnia ciągłą obserwację procesu powstawania nowych mieszków włosowych. W ten sposób może pomóc lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstają włosy i co się dzieje, gdy w procesie tym stosowane są określone bodźce zewnętrzne. Niestety, od odkrycia sposobu hodowli mieszków włosowych metodą in vitro do momentu wykonania pierwszego udanego przeszczepu włosów z laboratorium może minąć sporo czasu.

Co jest przyczyną nadmiernego wypadania włosów?

Wypadanie włosów nie zawsze wskazuje na łysienie. Zdrowy człowiek traci dziennie około 50-100 włosów i jest to związane z naturalnym procesem zastępowania starych włosów nowymi. Jeżeli włosy zaczynają nadmiernie wypadać, to powinniśmy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, bo utrata włosów może mieć związek z toczącymi się w organizmie chorobami.

Wśród przyczyn wypadania włosów wyróżnia się działanie czynników zewnętrznych (np. schorzenia skóry głowy) oraz czynników wewnętrznych (np. zaburzenia hormonalne). Przerzedzanie się włosów nad skroniami i cofanie się linii włosów bardzo często wskazuje na łysienie androgenowe. Warto wiedzieć, że utrata włosów może być również związana np. z przewlekłym stresem i stosowaniem niektórych leków. Ustalenie przyczyny wypadania włosów jest bardzo ważne, bo pozwala dobrać właściwą metodę leczenia oraz uniknąć związanych z nadmierną utratą włosów kompleksów.

