WHO bada, czy istnieje związek pomiędzy zgonami dzieci a syropami na kaszel

Indyjskie syropy na kaszel dostępne bez recepty mogą zawierać toksyny prowadzące do uszkodzenia nerek u dzieci – wynika z informacji Agencji Reutersa. W lipcu 2022 roku w Indonezji, Uzbekistanie i Gambii odnotowano zgony niemal 300 dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO zgony te były powiązane ze spożyciem syropów na kaszel, które można było kupić bez recepty. U dzieci doszło do ostrego uszkodzenia nerek na skutek zatrucia niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w produktach farmaceutycznych.

Dlaczego syropy na kaszel zaszkodziły dzieciom?

W syropach znajdowały się niebezpieczne substancje takie jak glikol etylowy oraz glikol dietylenowy. WHO wydała ostrzeżenia przed zakupem dwóch syropów wyprodukowanych w Indiach przez firmę Marion Biotech. Syropy te nie spełniają norm jakości, zawierają też niedopuszczalne ilości niebezpiecznych substancji. Spożycie ich może doprowadzić do uszkodzenia nerek, zatrucia lub przyczynić się do śmierci.

Oba te produkty mogą mieć pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w innych krajach regionu. Mogły również być dystrybuowane na nieformalnych rynkach do innych krajów lub regionów – brzmi komunikat Światowej Organizacji Zdrowia.

Jak zachowywać się w przypadku kaszlu u dziecka?

Kaszel u dziecka zawsze jest wskazaniem do wizyty u pediatry. U niemowląt i małych dzieci niebezpieczny często okazuje się nawet rzadko pojawiający się kaszel, który może wskazywać na zapalenie płuc. Zdrowe niemowlę nie kaszle. Dlatego odruch kaszlowy zawsze jest objawem infekcji i powinien zostać skontrolowany przez lekarza.

U większych dzieci i przedszkolaków kaszel może oznaczyć infekcję górnych dróg oddechowych i być skutkiem wydzieliny spływającej po tylnej ścianie gardła. Wydzielinę tę należy rozrzedzić, by ułatwić jej odkrztuszanie i by szybko pozbyć jej się z dróg oddechowych. W innym przypadku może dojść do nadkażenia bakteryjnego.

Pamiętajmy, że zamiast sięgać po leki dostępne bez recepty, z dzieckiem zawsze należy udać się do pediatry.

