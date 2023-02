Lek na Parkinsona pomocny w walce z depresją? Ma zwiększać poziom dopaminy

Jak pokazują liczne badania, stan zapalny w mózgu związany z chorobami neurodegradacyjnymi (jak choroba Parkinsona) może powodować zmniejszone uwalnianie dopaminy. Jest to bardzo ważny chemiczny neuroprzekaźnik, który reguluje motywację i aktywność ruchową. Teraz stwierdzono, że Lewodopa odwraca skutki zapalenia nerwów zwiększając poziom dopaminy w mózgu. Tym samym łagodzi on objawy związane z depresją.

Badanie na temat depresji

Badanie Emory University opublikowane w Molecular Psychiatry wykazało, że Lewodopa odwraca skutki stanu zapalnego na funkcjonalną łączność mózgu w obwodach nagrody i zmniejsza anhedonię (niezdolność odczuwania przyjemności) u osób z depresją. Dzieje się tak w odpowiedzi na stan zapalny u pacjentów z wyższym poziomem białka C-reaktywnego (CRP), wytwarzanego w wątrobie.

Badanie objęło 40 pacjentów z depresją, którzy w losowej kolejności otrzymywali Lewodopę lub placebo. Następnie przeszli oni podczas dwóch wizyt czynnościowe skany mózgu. Zakres poziomu CRP wahał się u nich od wysokiego do niskiego. Okazało się, że lek stosowany przy chorobie Parkinsona zwiększył funkcjonalną łączność w obwodach nagrody u pacjentów z wyższym CRP, zmniejszając uczucie anhedonii.

Według Jennifer C. Felger, Ph. D., profesor psychiatrii i nauk behawioralnych z Emory School of Medicine odkrycia dostarczają dodatkowych dowodów na to, że „funkcjonalna łączność w obwodach nagrody może służyć jako wiarygodny biomarker mózgu dla wpływu stanu zapalnego”. Mają również ważne implikacje dla przyszłych badań nad precyzyjnymi terapiami dla pacjentów psychiatrycznych z wysokim stanem zapalnym.

„Ponadto, ponieważ wpływ lewodopy był specyficzny dla pacjentów z depresją z wyższym stanem zapalnym, ta funkcjonalna łączność może być wykorzystana do oceny reakcji mózgu na nowe terapie, które mogą być ukierunkowane na ten podtyp pacjentów z depresją w przyszłych badaniach i próbach klinicznych” – dodała prof. Felger. Dokładne wyniki badania dostępne są w internetowej publikacji.

