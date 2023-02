Ta dieta spowalnia proces starzenia się. Zobacz, jak dłużej być młodym

Przeprowadzenie badania sfinansował amerykański Narodowy Instytut ds. Starzenia (NIA). Wyniki opublikowano 9 lutego w czasopiśmie „Nature Agin”.

O ile ograniczyć ilość spożywanych kalorii?

W badaniu wzięło udział 220 dorosłych osób z prawidłową masą ciała lub nadwagą. BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała – badanych wynosił między 22 a 27. Podzielono ich na dwie grupy. W pierwszej z nich nie wprowadzono żadnych zmian do diety, w drugiej grupie zredukowano spożycie kalorii o 25 procent. Tym osobom podawano trzy posiłki dziennie o obniżonej wartości kalorycznej. Zapewniono też im wsparcie dietetyka.

Proces starzenia przebiega wolniej, u tych, którzy jedzą mniej

Chociaż uczestnikom eksperymentu udało się ograniczyć ilość spożywanych kalorii jedynie o 12 proc., a nie jak zakładano o 25 proc., to i tak zauważono znaczące zmiany w procesie starzenia. Do ich zmierzenia wykorzystano specjalnie zbudowany do tego celu algorytm, który sprawdzał biomarkery DNA we krwi. Po dwóch latach trwania eksperymentu, w grupie, w której ograniczano ilość kalorii, stwierdzono, że starzenie przebiega o 2–3 proc. wolniej, niż u tych, którzy nie wprowadzili zmian w jadłospisie. Zmniejszyło się u nich również o 10–15 proc. prawdopodobieństwo wczesnej śmierci.

„Wszyscy mamy moc, aby zmienić trajektorię starzenia się. Ograniczenie spożycia kalorii może wywoływać pewnego rodzaju mechanizm przetrwania w organizmie, który ma wpływ na oczyszczanie go. Dla organizmu to sygnał, że musi on wykorzystywać wszystkie swoje zasoby efektywnie” – uważa główny autora badania Dan Belsky.

Jak długo utrzymywać niskokaloryczną dietę?

Naukowcy nie są jeszcze pewni, czy dietę ograniczającą ilość powinno się stosować do końca życia. Nie wiedzą również, jak długo będzie utrzymywał się efekt spowolnienia procesu starzenia. Kolejne badania mają przeprowadzić za 10 lat. Niezależni badacze wskazują jednak, że ograniczanie ilości spożywanych kalorii może szkodzić zdrowiu.

„Długotrwałe ograniczanie kalorii w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wiązało się z ryzykiem zmniejszenia siły mięśni, spowolnienia metabolizmu i osłabienia organizmu” – uważa Valter Longo, dyrektor Instytutu Długowieczności na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w USA.

Zanim więc zdecydujesz się przejść na dietę niskokaloryczną, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

