Zdrowi mężczyźni dwa miesiące leżeli w łóżku. Zaskakujące wyniki eksperymentu

Dokładnie przez 60 dni dwudziestu młodych, sprawnych i zdrowych mężczyzn leżało w łóżku ze stopami nad głowami. Nie wstawali, kiedy jedli, myli się i załatwiali potrzeby fizjologiczne. Nad wszystkim czuwał sztab naukowców, a wyniki dają do myślenia (wyniki badania zostały opublikowane w lutym w czasopiśmieClinical Nutrition).

Mężczyźni leżeli, a poziom cukru rósł

Nietypowy eksperyment, nad którym czuwali specjaliści z brytyjskiego University of Bath jest częścią badań dotyczących zdrowia podczas przyszłych misji kosmicznych. Naukowcy wykazali bezsprzecznie, że długotrwała bezczynność znacznie zwiększa poziom cukru we krwi, nawet jeśli w tym czasie zadbasz o dietę i ograniczysz spożywane pokarmy, aby nie przybrać na wadze.

Badania koncentrowały się na metabolicznym zdrowiu uczestników: naukowcy chcieli zobaczyć, jak ciało mężczyzn kontroluje poziom cukru we krwi. Poprzednie prace tego samego zespołu wykazały, że ćwiczenia, nawet w krótkich seriach, mają duży wpływ na poziom cukru we krwi. To dlatego chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co dzieje się, gdy przez dłuższy czas człowiek jest pozbawiony ruchu. Uczestnicy byli karmieni specjalnie opracowaną, zredukowaną dietą, aby zrekompensować zmniejszoną aktywność fizyczną i powstrzymać ich przybieranie na wadze.

Co się okazało? Średni poziom cukru we krwi wśród uczestników wzrósł o około 6 proc. w ciągu dnia i o 10 proc. w nocy. Ich zdolność do pozbywania się cukru z krwi (wchłanianie cukru do mięśni) zmniejszyła się prawie o jedną czwartą (24 proc.).

Badania ważne dla ludzi, którzy są pozbawieni możliwości ruchu

„Wyniki pokazują, że wycofanie się z aktywności fizycznej ma głęboki wpływ na zdrowie fizjologiczne w stopniu większym, niż wpływ kontrolowania diety. Chociaż zmiany nie były tak duże, to gdyby uczestnicy utrzymali taką samą ilość kalorii jak przed badaniem, z powodu braku aktywności, nastąpiłby realny wzrost poziomu cukru we krwi badanych mężczyzn. To pokazuje, że samo dostosowanie diety niestety nie jest w stanie przezwyciężyć wszystkich negatywnych skutków ograniczenia aktywności fizycznej – nawet jeśli uda się uniknąć przybierania na wadze” – powiedział cytowany przez MedicalXpress prof. Dylan Thompson z University of Bath, który kierował badaniami.

Dlatego teraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – brytyjskie badania są częścią projektu realizowanego przez ESA – planuje m.in. badania nad nowym łóżkiem i chce testować różne środki zaradcze mające zniwelować negatywne skutki długotrwałego braku aktywności fizycznej. Jak podkreślają naukowcy – nie chodzi tylko o zdrowie przyszłych kosmonautów. Te badania mają pomóc także ludziom, którzy z różnych powodów, są przykuci do łóżek tu, na Ziemi.

Czytaj też:

Ta dieta spowalnia proces starzenia się. Zobacz, jak dłużej być młodymCzytaj też:

Wszystko co musisz wiedzieć o cholesterolu. Normy, badania, funkcje w organizmie