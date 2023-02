Jakie ćwiczenia są najzdrowsze? Lekarka daje odpowiedź

Katarzyna Woźniak to lekarka, ale też autorka medycznego kanału na YouTube i profili na Instagramie – @mama.i.stetoskop – na którym obala medyczne mity i udziela porad związanych ze zdrowiem. Tym razem krótko i treściwie podjęła temat aktywności fizycznej.

Jakie ćwiczenia są najzdrowsze?

Katarzyna Woźniak nie pozostawiła swoim fanom najmniejszych wątpliwości: „Takie, które lubisz i będziesz w stanie je wykonywać regularnie!” – napisała.

Specjalistka zdradziła, że sama aktualnie wybiera fitness na siłowni i treningi tenisa. Przypomniała jednocześnie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wszystkim dorosłym co najmniej 150-300 minut aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo (lub równoważną ilość intensywnej aktywności).

Czym są ćwiczenia aerobowe?

Słowa lekarki potwierdzają badania i oficjalne zalecenia. Dodatkowo zgodnie z listem naukowym opublikowanym w JAMA Internal Medicine, roczny intensywny lub umiarkowany program ćwiczeń aerobowych może przynieść długoterminowe korzystne efekty w zapobieganiu cukrzycy u osób z otyłością.

O co dokładnie chodzi z ćwiczeniami aerobowymi? To, inaczej mówiąc, ćwiczenia tlenowe. Wykonuje się je, utrzymując tętno maksymalne na poziomie 65-70 proc. Chodzi o to, aby serce biło mniej więcej od 120–130 razy na minutę. Oznacza to, że trening powinien być wykonywany z umiarkowaną intensywnością. Trening aerobowy obejmuje m.in. chodzenie, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie, jazdę na rolkach, ale też wszystkie typowe ćwiczenia na rozwój konkretnych mięśni, czyli np. „brzuszki”.

