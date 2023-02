Chcesz wydłużyć swoje życie o 5 lat? Przestrzegaj tych zasad dotyczących snu

Dobre nawyki związane ze snem dodały prawie pięć lat do oczekiwanej długości życia mężczyzn i prawie 2,5 roku do życia kobiet. Tak wynika z nowego badania zaprezentowanego na dorocznym spotkaniu American College of Cardiology. Naukowcy analizowali dane dotyczące snu z ankiet ponad 170 tysięcy osób na przestrzeni pięciu lat. „Jeśli uda nam się ogólnie poprawić swój sen, a identyfikacja zaburzeń snu jest tu szczególnie ważna, być może uda nam się zapobiec przedwczesnej śmierci” – powiedział dr Frank Qian z Harvard Medical School, współautor badania.

Zasypianie bez leków i 7 godzin snu

Podczas badania specjaliści wzięli pod uwagę pięć kluczowych czynników związanych ze zdrowym snem: łatwe zasypianie, pozostawanie w stanie snu, spanie 7-8 pełnych godzin, wstawanie wypoczętym i zasypianie bez leków nasennych.

W porównaniu z osobami, które nie miały żadnego lub miały najwyżej jeden spełniony czynnik, ci, którzy zaznaczali wszystkie pięć, byli o 30 proc. mniej narażeni na śmierć z jakiegokolwiek powodu, a o 21 proc. mniej narażeni na śmierć z powodu chorób układu krążenia. Co ciekawe – i ten wątek naukowcy chcą dodatkowo badać – wpływ zdrowych nawyków związanych ze snem na długość życia był znacznie mniejszy w przypadku kobiet.

Jak spać, żeby dłużej żyć?

Najważniejsza zdaniem naukowców jest długość snu. Dobry sen powinien trwać pełne 7 godzin. Ale – jak podkreślają naukowcy – musisz zrobić coś więcej, niż tylko leżeć dłużej w łóżku. Chodzi o nieprzerwany, spokojny sen.



Warto nawyki zdrowego snu wyrabiać. To m.in. chodzenie spać o tej samej porze i wstawanie o tej samej porze, także w weekendy i święta. Ważne jest też, aby zadbać o miejsce, w którym śpisz: powinno być chłodniejsze, ciemniejsze, bez hałasu. Należy też unikać alkoholu przed snem (alkohol tylko daje złudzenie łatwego zasypiania, w rzeczywistości wątroba ciężko pracuje, aby metabolizować alkohol). Unikaj godzinę przed snem niebieskich świateł i innych rozpraszaczy. Zrób gorącą kąpiel, medytuj – wszystko, co odpręża i relaksuje, będzie tu dobre.

