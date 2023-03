Dieta śródziemnomorska pomoże pacjentom ze stwardnieniem rozsianym? Są badania na ten temat

Jak donosi „Medical News Today”, wyniki badania zostały zaprezentowane podczas corocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii, które odbyło się po raz 75.

Naukowcy wyjaśnili, że badanie zostało przeprowadzone na grupie 563 osób ze stwardnieniem rozsianym. Uczestników podzielono na 3 grupy, w zależności od tego, jak bardzo przestrzegali zasad diety śródziemnomorskie. Każdy z badanych poddany został testom oceniającym poziom ich umiejętności myślenia i zapamiętywania. Okazało się, że prawie 20 procent uczestników testów miało zaburzenia poznawcze.

Najważniejszy wniosek z badania jest taki – u pacjentów, którzy ściśle przestrzegali zaleceń diety śródziemnomorskiej, stwierdzono o 20 procent mniejsze ryzyko zaburzeń poznawczych, niż u tych, którzy do diety nie przywiązywali szczególnej wagi. W komunikacie prasowym potwierdziła to autorka badania, doktor Ilana Katz Sand z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku, członkini Amerykańskiej Akademii Neurologii.

„Medical News Today” powołuje się również na opinię dietetyczki Meghan Pendleton, zdaniem której stres oksydacyjny odgrywa główną rolę w SM, powodując uszkodzenie komórek i ich neurodegradację. A dieta śródziemnomorska ma dostarczać właśnie substancji bioaktywnych chroniących właśnie przed stresem oksydacyjnym.

Na czym polega dieta śródziemnomorska?

Dieta śródziemnomorska stała się symbolem zdrowia. Od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach przygotowywanych przez wybitnych światowych ekspertów z dziedziny medycyny i dietetyki.

Przełomem były lata 1958- 1964, kiedy to przeprowadzono Badanie Siedmiu Krajów (tzw. Seven Countries Study). Jego ideą było znalezienie uniwersalnej diety, akceptowalnej przez większość społeczeństwa, a jednocześnie zmniejszającej ryzyko chorób cywilizacyjnych. Dlaczego szukano takiej diety? Było to spowodowane narastającą liczbą chorób sercowo – naczyniowych, zarówno w Europie jak i w Ameryce Północnej. W badaniu wzięli udział mieszkańcy Grecji, Holandii, Włoch, byłej Jugosławii, Finlandii, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Kluczem było to, aby były to grupy różnorodne, także pod względem stylu życia i nawyków żywieniowych.

Badanie zrewoluzjonizowało myślenie o diecie. Wykazało, że największą bronią w zapobieganiu chorobom serca jest dieta ograniczająca spożycie tłuszczów zwierzęcych i zastępująca je tłuszczami roślinnymi. Taką dietę stosowali głównie mieszkańcy Grecji (Krety) i południowych Włoch. Od tej pory styl odżywiania zwany „dietą śródziemnomorską” jest synonimem zdrowia.

Właściwości diety śródziemnomorskiej sprawiają, że jest ona zalecana nie tylko osobom zdrowym, ale także pacjentom z różnymi chorobami np. nadciśnieniem, chorobami nowotworowymi i chorobami serca. Dzięki naukowcom z Nowego Jorku teraz już wiemy, że jest też pomocna pacjentom ze stwardnieniem rozsianym.

Co jemy w diecie śródziemnomorskiej?

Dieta śródziemnomorska (kilkukrotnie ogłoszona najzdrowszą dietą świata) charakteryzuje się tym, że w codziennym żywieniu uwzględnia dużą zawartością:



warzyw, w tym zielonych liściastych głównie świeżych,

nasiona roślin strączkowych,

pełnoziarnistych produktów zbożowych,

świeżych owoców,

ryb i owoców morza (min. dwa razy w tygodniu),

tłuszczu w postaci oliwy z oliwek,

orzechów.

Ponadto w diecie tej wykorzystuje się dużo ziół i spożywa fermentowane produkty mleczne, jajka i mięso drobiowe. Dopuszczane jest umiarkowane spożywanie czerwonego wina.

W diecie śródziemnomorskiej należy natomiast unikać: przetworzonej żywności, białego pieczywa, zasmażek, czerwonego mięsa, tłuszczów zwierzęcych, napojów gazowanych, słodyczy i fast foodów.

Zalecenia żywieniowe NFZ dla pacjentów z SM

W Polsce trudno trafić na rekomendacje żywieniowe dla chorych na stwardnienie rozsiane. W przewodniku dla pacjenta, przygotowanym przez NFZ, czytamy jedynie, że obecnie nie stosuje się modyfikacji żywienia jako osobnej metody leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Jednak stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety, rezygnacja z palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna dostosowana do możliwości pacjenta, wspomagają proces leczenia.

„Dbaj o zachowanie odpowiedniej wagi ciała. Nadwaga i otyłość nie sprzyjają stwardnieniu rozsianemu. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja dieta jest zdrowa i zbilansowana, skonsultuj się z dietetykiem. Możesz także skorzystać z diet opracowanych przez specjalistów. Na stronie Diety NFZ możesz wybrać i spersonalizować dietę dla siebie, uwzględniając swoje preferencje żywieniowe i stan zdrowia” – czytamy w przewodniku.

Jakie objawy daje stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane, inaczej SM, to jedna z częstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego – mózgu i rdzenia kręgowego. Jej przyczyna nie jest do końca znana. Leczenie zwykle opiera się na łagodzeniu objawów i spowolnieniu postępu choroby.

Określane jest „chorobą o tysiącu twarzy”, co oznacza, że spektrum objawów jest bardzo szerokie. Jak podaje NFZ, najczęstsze objawy to:



zaburzenia widzenia, które pojawiają się nagle (np. zamglenia wzroku, podwójne widzenie, osłabienie ostrości widzenia, zaburzenia widzenia barw, ból gałek ocznych, mroczki, oczopląs),

zaburzenia czucia (mrowienie, drętwienie, kłujący ból, wrażenie przebiegającego prądu wzdłuż kręgosłupa i kończyn),

przewlekłe zmęczenie,

zaburzenia funkcji poznawczych (problemy ze skupieniem się, pamięcią),

zaburzenia równowagi (zawroty głowy, pogorszenie koordynacji),

zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i jelit (nietrzymanie moczu),

zaburzenia ruchowe (niedowład),

zaburzenia mowy,

spastyczność mięśni,

zaburzenia w sferze seksualnej (obniżenie popędu płciowego, impotencja),

odczuwanie bólu neuropatycznego, psychogennego, zapalnego lub mieszanego.

