Chorującym na grypę grozi zawał serca. Kiedy ryzyko jest największe?

Ryzyko zawału dwukrotnie wyższe w pierwszym tygodniu od zachorowania

Zespół holenderskich naukowców, na którego czele stanął doktor Annemarijn de Boer zebrał dane z 16 holenderskich laboratoriów. Następnie porównał je z informacjami na temat zgonów i szpitalnymi statystykami. W badanej próbie odnotowano 419 przypadków zawału serca u pacjentów z grypą. Co ciekawe, 25 osób zachorowało w ciągu siedmiu dniu od postawienia diagnozy, a 177 w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoznania (nie licząc pierwszego tygodnia). U pozostałych osób problemy z sercem pojawiły się jeszcze przed zakażeniem.

Uczeni obliczyli, że ryzyko zawału serca jest największe w pierwszym tygodniu od momentu zdiagnozowania grypy. Prawdopodobieństwo zawału jest wówczas ponad dwukrotnie wyższe niż w okresie wcześniejszym bądź późniejszym (przed chorobą lub po niej). Nasuwa się pytanie: jaki związek może istnieć między przywołanymi zmiennymi? Eksperci są zdania, że wirus grypy wpływa na lepkość krwi. Jeśli jest ona zbyt „gęsta” wzrasta ryzyko pojawienia się zakrzepów, które sprzyjają zawałowi serca.

Doniesienia holenderskich naukowców znajdują potwierdzenie w obserwacjach poczynionych przez innych badaczy i lekarzy. Jak zauważa dr Sonya Babu-Narayan, zastępca dyrektora medycznego w British Heart Foundation wstępne doniesienia z Holandii są zgodne z tym, co już wiemy. Zawały serca mogą zdarzać się częściej w trakcie choroby lub w krótkim czasie po epizodzie grypy.

Przedstawionych wyników nie można uogólniać. Niemniej jednak są one dobrym punktem wyjścia do przeprowadzenia dalszych badań w innych populacjach Europy i świata. Niezwykle ważną rolę w profilaktyce grypy odgrywają szczepienia. To jedno z najlepszych „narzędzi” w walce z przywołanym schorzeniem.

Po czym rozpoznać zawał serca?

Najbardziej charakterystycznym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej, który utrzymuje się przez dłuższy czas i promieniuje do lewej strony ciała (okolic barku i ręki). Mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty oraz duszności. Chory poci się i ma bladą skórę.

Jak wygląda pierwsza pomoc przy zawale? Należy niezwłocznie wezwać pogotowie i czekać z chorym do przyjazdu ratowników. Należy rozluźnić ubranie pacjenta i ułożyć go w pozycji półleżącej (kolana, barki, a także głowa danej osoby powinny być podparte poduszkami).

