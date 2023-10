Grypa typu A – objawy, leczenie, powikłania

Grypa to jedna z wielu infekcji sezonowych, które atakują układ oddechowy w sezonie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. W przeciwieństwie do łagodnego przeziębienia, wirusy grypy wywołują infekcje o różnym nasileniu objawów i mogą powodować poważne powikłania. Wyróżniamy trzy podstawowe typy wirusa grupy: A, B i C. Jakie są typowe objawy grypy typu A? Jak przebiega zakażenie wirusem grypy tego typu i na czym polega leczenie grypy typu A? Wyjaśniamy.