Odkryto nowy czynnik sprzyjający demencji? Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Badanie przeprowadzono na starzejących się myszach. Gryzonie narażone na okresowe stany zapalne o umiarkowanym nasileniu gorzej zapamiętywały nowe informacje niż osobniki „zdrowe”. U zwierząt zaobserwowano również zaburzenia w pracy układu nerwowego i komunikacji między neuronami. Efekty były subtelne, ale znaczące. Jak podkreśla doktor Elizabeth Engler-Chiurazzi z Wydziału Neurochirurgii w Tulane University, myszy chorowały tylko kilka razy, więc fakt, że w ogóle zaobserwowano upośledzenia w funkcjonowaniu poznawczym jest bardzo zaskakujący i daje wiele do myślenia.

Nasuwa się pytanie: czy ludziom doświadczającym częstych infekcji w przebiegu grypy lub sezonowego przeziębienia również grożą podobne konsekwencje. Zdaniem naukowców z Nowego Orleanu, to całkiem prawdopodobne. Należy jednak przeprowadzić szerzej zakrojone eksperymenty i doświadczenia, by zrozumieć, jaki wpływ infekcje wywierają na mózg. To ważne, zwłaszcza w kontekście badań nad skutkami pandemii koronawirusa dla zdrowia seniorów i osób, które przeszły long COVID.

Czym jest demencja?

Demencja (inaczej otępienie) to grupa objawów związanych ze stopniowym pogarszaniem sprawności umysłowej. Trzeba jednak podkreślić, że choroba negatywnie wpływa na funkcjonowanie pacjenta w wielu różnych obszarach, także społecznym i emocjonalnym. Osoba dotknięta wspomnianym schorzeniem ma problemy z zapamiętywaniem, rozumieniem, myśleniem, realną oceną sytuacji, a także komunikowaniem swoich potrzeb. Wymaga stałej pomocy i nadzoru ze strony najbliższego otoczenia.

Zaburzeniom poznawczym często towarzyszą zmiany w zachowaniu. Pacjenci z demencją powoli tracą zainteresowanie życiem codziennym. Stają się apatyczni. Miewają zaburzenia nastroju. Często wybuchają niekontrolowanym gniewem bez żadnej wyraźnej przyczyny. Mogą też mieć różnego rodzaju omamy i urojenia (wzrokowe, słuchowe etc.). Otępienie pojawia się zwykle w przebiegu schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.

