Te osoby najczęściej manipulują innymi. Zobacz, na jakie cechy osobowości uważać!

Ciemną triadą nazywamy zestaw pewnych cech osobowości uznawanych za szkodliwe i społecznie niepożądane. Wspomniane „trio” tworzą:

makiawelizm – skłonność do realizowania wyznaczonych celów na drodze manipulacji, często kosztem uczuć innych ludzi (zgodnie z zasadą „cel uświęca środki”),

– skłonność do realizowania wyznaczonych celów na drodze manipulacji, często kosztem uczuć innych ludzi (zgodnie z zasadą „cel uświęca środki”), narcyzm – wyraża się przede wszystkim w nadmiernym poczuciu własnej wartości, postawie roszczeniowej, zazdrości, arogancji, a także chęci dominowania nad innymi,

psychopatia – jej kluczowe elementy to brak empatii (niezdolność do „wczucia się” w sytuację innych ludzi), impulsywność oraz niski poziom lęku.

Z „ciemną triadą” wiąże się również zjawisko określane jako catfishing. Polega ono na podszywaniu się pod inną osobę i budowaniu fałszywego wizerunku w przestrzeni internetowej. Catfishing może przybierać różne formy. Głównym celem tych działań jest osiągnięcie szeroko pojętych korzyści, na przykład materialnych (wyłudzenia finansowe) czy osobistych (zemsta).

Catfishing a cechy osobowości

W badaniu australijskich naukowców wzięło udział ponad 660 osób. Większość – bo aż 55,8% – stanowili mężczyźni. Ochotników poproszono o wskazanie, jak często dopuszczają się różnych zachowań związanych z catfishingiem. Mowa tu o działaniach, takich jak organizowanie oszustw internetowych czy przedstawianie niedokładnych danych osobowych w celu przyciągnięcia uwagi przyjaciół lub potencjalnych partnerów. Uczestników oceniono również pod kątem następujących cech osobowości: sadyzmu, psychopatii, narcyzmu i makiawelizmu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ochotnicy wypełniali przygotowane wcześniej ankiety. Dokonywali więc samoopisu. Taka forma organizacji badania ma pewne wady. Uczestnicy mogą świadomie fałszować wyniki, dążąc do przedstawienia siebie w korzystniejszym świetle. By zmniejszyć wspomniane ryzyko, naukowcy zmierzyli poziom społecznej atrakcyjności respondentów, czyli ich skłonność do „ukrywania swojego prawdziwego ja”.

Kto najczęściej oszukuje w Internecie?

Australijscy badacze odkryli, że osoby, które dopuszczały się działań związanych z catfishingiem osiągały wyższe wyniki na skali psychopatii, narcyzmu i sadyzmu. Największy wpływ na podejmowanie opisanych wyżej zachowań miała natomiast ostatnia z przywołanych cech. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, płeć okazała się w tym przypadku czynnikiem nieistotnym.

