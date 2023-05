Szybsza diagnoza raka piersi? Nowe odkrycie może być szansą dla chorych

Naukowcy z Washington University w Saint-Louis „wzięli pod lupę” zmiany gęstości piersi 10 tysięcy kobiet, które nie chorowały na raka w momencie rozpoczęcia analiz. Badanie obejmowało okres dziesięciu lat. W tym czasie u około 289 pacjentek zdiagnozowano nowotwór piersi. Porównano zmiany zachodzące w ich tkankach ze zmianami zaobserwowanymi u zdrowych ochotniczek z podobnymi cechami fizjologicznymi.

Rak a gęstość piersi – nowe ustalenia

U wszystkich kobiet odnotowano stopniowe zmniejszanie się gęstości piersi wraz z wiekiem. Odnotowano jednak pewne różnice w tempie zachodzenia wspomnianych zmian. Zaobserwowano, że w piersiach, w których rozwinęły się procesy nowotworowe, spadek gęstości tkanek następował wolniej (w porównaniu do „zdrowych” piersi). Innymi słowy, jeśli redukcja tkanki gruczołowej nie przebiega równomiernie, to może to być sygnał świadczący o zwiększonym ryzyku raka piersi.

Jak podkreśla Shu Jiang profesor nadzwyczajny nauk o zdrowiu publicznym na Uniwersytecie Waszyngtońskim i główny autor badania, te informacje są ogólnodostępne, ale dotychczas nie wykorzystywano ich w odpowiedni sposób. Dzięki nowemu odkryciu ryzyko rozwoju raka może być aktualizowane po każdej wykonanej mammografii. Daje to szansę na szybszą reakcję w razie wystąpienia niepokojących sygnałów, a co za tym idzie poprawia ogólne rokowania osób z rakiem piersi.

To pierwsze badanie, które wskazuje na znaczenie tempa zmian w gęstości tkanki gruczołowej piersi. Nie uśrednia wyników i pozwala spojrzeć na nie w szerszym kontekście – zauważyła Karen Knudsen, dyrektor generalny American Cancer Society. Kolejnym krokiem w badaniach może być przeanalizowanie zmian gęstości piersi zachodzących w czasie u kobiet, które przyjmują leki zapobiegające powstawaniu zmian nowotworowych.

Profilaktyka raka piersi

Rak piesi jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród kobiet. Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta po 50 roku życia. Wcześnie wykryte zmiany można łatwiej wyleczyć (umieralność spada o 20-30%). Dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych badań profilaktycznych, w tym mammografii i USG piersi (średnio co rok lub dwa lata).

Źródła: seattletimes.com, gov.pl