Nowa metoda, dzięki której rany będą goiły się nawet 3 razy szybciej

Podczas gojenia się ran podstawą jest odpowiednia pielęgnacja. Problem pojawia się jednak w przypadku ran przewlekłych, czyli tych, które goją się dłużej niż kilka tygodni, mimo prawidłowego leczenia miejscowego. Skutkiem tego jest między innymi ludzkie cierpienie. Dzięki przeprowadzonym badaniom pojawiła się jednak szansa na przyspieszenie tego procesu, wyniki są naprawdę obiecujące.

Specjalna technologia, dzięki której rany wygoją się znacznie szybciej

Gojenie się ran aż trzy razy szybciej brzmi abstrakcyjnie? Okazuje się, że jest to możliwe, a wszystko dzięki biochipowi, którego naukowcy opracowali, żeby dokładnie zbadać związek między stymulacją elektryczną, a efektem gojenia.

Ciało ludzkie wytwarza własne pole elektromagnetyczne i to właśnie ono jest odpowiedzialne między innymi za ruchy komórek skóry – może je popchnąć w tym kierunku, gdzie aktualnie występuje rana. Naukowcy postanowili wzmocnić ten efekt. Wiadomo było, że elektryczność może wspomagać proces leczenia ran, jednak związek ten nie był do końca przebadany.

Naukowcy z Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech wyhodowali na platformie bioelektronicznej sztuczną skórę, która składała się z komórek nazywanych keratynocytami. To właśnie ten rodzaj komórek najczęściej ma kluczowe znaczenie w procesie gojenia się ran.

Jak przebiegał eksperyment nad przyspieszeniem gojenia się ran?

Naukowcy podczas badania poddali sztuczną skórę działaniu stymulacji elektrycznej. Komórki, dzięki sztucznemu bodźcowi, przemieszczały się aż do trzech razy szybciej. Skutkiem tego była naprawa sztucznej skóry w znacznie krótszym czasie, niż przebiegałoby to w normalnych warunkach. Podczas eksperymentu badacze naśladowali też cukrzycę w komórkach – wtedy rany goiły się bardzo powoli. Jednak dzięki bodźcom elektrycznym możliwe było przyspieszenie gojenia, tak aby komórki dotknięte cukrzycą niemal całkowicie odpowiadały zdrowym komórkom skóry.

Nowa technologia ratunkiem dla osób z przewlekłymi ranami

Szybsze gojenie się ran może być prawdziwym ratunkiem dla osób, u których ten proces trwa dość długo, a rany występują przewlekle, na przykład cukrzyków, osób ze słabym krążeniem krwi, ludzi starszych czy też w przypadku ran na skutek powikłań pooperacyjnych.

„Przewlekłe rany to ogromny problem społeczny, o którym niewiele się mówi” – wyjaśnia Maria Asplund, bioelektronik z Uniwersytetu we Freiburgu i Chalmers University of Technology w Szwecji. Następnym etapem badania ma być sprawdzenie, czy metoda działa równie dobrze na żywych ludziach, a nie tylko komórkach skóry wyhodowanych w laboratorium.

W planach jest opracowanie praktycznych zastosowań, które będą przekładać się na tanie i łatwo dostępne materiały do użycia w sytuacjach rzeczywistych. Jest to ważne z uwagi na fakt, że wraz z długim zasklepianiem się skóry wzrasta także ryzyko wystąpienia infekcji, a to z kolei może jeszcze bardziej opóźnić gojenie się ran. W skrajnych przypadkach może to prowadzić nawet do amputacji.

