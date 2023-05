Specjaliści alarmują: długie używanie telefonu na słońcu może być tragiczne w skutkach dla naszego wzroku

Robienie selfie jest obecnie bardzo modne, codziennie na całym świecie wykonuje się ich miliony. O ile w normalnych warunkach nie ma w tym nic złego, to podczas upałów, kiedy świeci mocne słońce, taka czynność może nieść za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Podobnie jest z długim wpatrywaniem się w ekran smartfona lub tabletu. Zarejestrowano już przypadki, które to potwierdzają.

Uszkodzenie wzroku przez używanie urządzeń elektronicznych na słońcu

Stowarzyszenie okulistów we Włoszech wydało specjalne ostrzeżenie. Odnieśli się oni do długiego wpatrywania się w smartfon lub tablet, które może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne w postaci trwałego urazu oka lub ograniczenia widzenia. W czasopiśmie medycznym „Journal of Medical Case Reports” zostały opisane dwa przypadki uszkodzenia narządu wzroku w wyniku korzystania z urządzeń elektronicznych podczas słonecznego dnia.

Osoby te doznały trwałego uszkodzenia siatkówki, które było spowodowane wpatrywaniem się w ekran urządzeń elektronicznych przez kilka godzin na słońcu. Pierwszy przypadek dotyczy 30-latka, który przez trzy godziny czytał na swoim tablecie e-booka podczas wędrówki po górach w słoneczny dzień. Drugim przypadkiem jest historia 20-letniej kobiety, która serfowała po internecie na swoim smartfonie – robiła to co najmniej przez dwie godziny, leżąc na plaży.

Patrzenie w telefon i robienie sobie selfie niebezpieczne w słoneczne dni

Dr Scipione Rossi, dyrektor oddziału okulistyki w jednym z rzymskich szpitali wyjaśnił, że „to oczywiste przykłady makulopatii słonecznej, czyli choroby plamki żółtej”. Lekarze są też zdania, że wpatrywanie się w słońce podczas robienia selfie może być powodem uszkodzenia siatkówki oka.

„Bezpośrednie patrzenie się na słońce, nawet przez kilka sekund, będąc na plaży czy w górach w poszukiwaniu idealnego ujęcia, może powodować fototermiczne uszkodzenie siatkówki. Może ją także oparzyć w sposób nieodwracalny tak jak wtedy, gdy obserwuje się zaćmienie słońca bez specjalnej ochrony” – tłumaczą eksperci.

Uszkodzenie wzroku może być też spowodowane długotrwałym korzystaniem ze smartfonów lub tabletów w słoneczne dni. Wynika to z faktu, że ekrany takich urządzeń poddane wpływowi promieni słonecznych, działają na zasadzie powierzchni odbijającej (jak lustro), co z kolei może mieć zły wpływ na plamkę żółtą na siatkówce. Szkodliwe promieniowanie skupia się wtedy właśnie na niej, czyli najbardziej wrażliwej części siatkówki. Specjaliści apelują, żeby podczas słonecznych dni nie wpatrywać się długo w swoje smartfony lub tablety bez noszenia okularów przeciwsłonecznych. Szalenie ważne jest również unikanie wtedy robienia sobie selfie.

Inne czynniki ryzyka dla wzroku spowodowane słońcem

Nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych w słoneczne dni to jednak niejedyny błąd. Eksperci ostrzegają, że narażanie się na słońce (zarówno na plaży jak i w górach) może stanowić ryzyko uszkodzenia narządu wzroku. „Woda odbija od 10 do 20 procent promieni UV. Jednak także w górach, gdzie promieniowanie ultrafioletowe często jest bardziej intensywne niż na równinach, wędrowcy, którzy nie noszą okularów przeciwsłonecznych z odpowiednimi filtrami, mogą doświadczać poważnych zaburzeń powierzchni oka” – alarmują specjaliści. „Promieniowanie UV może uszkadzać oczy, tak jak oparzenia słoneczne uszkadzają skórę, ryzyko to jednak często jest ignorowane” – podkreśla Stanislao Rizzo, dyrektor kliniki okulistycznej na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Rzymie i członek zarządu Siso.

„Uszkodzenia oczu spowodowane promieniowaniem UV mogą być tymczasowe lub trwałe. Wskazują one na lekkie uszkodzenia powierzchni oka spowodowane nadmiernym i niechronionym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe, które może być nasilone przez odbicia od wody i wysokość, i może prowadzić do zapalenia spojówek związanego z odwodnieniem oraz fotokeratopatii, uszkodzenia rogówki objawiającego się skrajną wrażliwością na światło i bólem” – dodaje ekspert. Zdarza się, że uszkodzenia wzroku spowodowane promieniami słonecznymi mogą być mylone z innymi podrażnieniami oczu, na przykład wywołanymi przez słoną wodę lub piasek. Typowe objawy, występujące po ekspozycji oczu na słońce w czasie od 3 do 12 godzin, to:



ból oczu,

swędzenie,

łzawienie,

zaczerwienie,

zamazany lub nieostry obraz.

Powierzchowne warstwy rogówki mają zdolność do szybkiej regeneracji, więc objawy zazwyczaj znikają po 2-3 dniach. Niebezpieczeństwa nie należy jednak bagatelizować, ponieważ może to mieć tragiczne skutki zdrowotne. W celu określenia stopnia uszkodzenia konieczna jest wizyta u okulisty.

