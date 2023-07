Czy wapń rzeczywiście pomaga na objawy alergii? Odpowiedź może zaskoczyć

Wapń (potocznie nazywany wapnem) odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Reguluje wydzielanie hormonów. Buduje kości i zęby. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Przyspiesza gojenie ran i wpływa pozytywnie na pracę układu nerwowego. Ale czy naprawdę może pomóc w przypadku dokuczliwych objawów uczulenia – złagodzić świąd i pieczenie skóry? Sprawdź, co na ten temat mówią lekarze.

Wapno a alergia – czy wapń pomaga na uczulenie?

Czy wapno (czyli preparaty z wapniem) rzeczywiście niwelują objawy alergii? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali między innymi lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem immunologa dr hab. n. med. Wojciecha Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego. W tym celu przebadali kilkudziesięciu dorosłych pacjentów zmagających się z alergicznym zapaleniem nosa i/lub astmą. Chorzy doświadczali przykrych dolegliwości w postaci obrzęku, zaczerwienienia oraz świądu skóry. Podzielono ich na grupy. Pierwszej podawano przez trzy dni preparat z wapnem, a drugiej placebo (czyli substancję, która nie wywiera żadnego wpływu na organizm, jest dla niego obojętna).

Co się okazało? W obu grupach skuteczność leczenia plasowała się na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że preparaty z wapnem – wbrew powszechnie panującej opinii – nie łagodzą objawów alergii. Ich przyjmowanie nie wpływa w żaden sposób na zmniejszenie dokuczliwych dolegliwości występujących w przebiegu uczulenia. Wypicie rozpuszczonego wapnia nie pomoże również w sytuacji ugryzienia bądź ukąszenia przez owady (komary, meszki etc.). Wspominał o tym w rozmowie z TVN24 doktor Paweł Grzesiowski:

„Nie ma żadnych danych naukowych, które by mówiły o tym, że wapno [...] zmienia przebieg alergii [...] Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że to nie działa. Pora, żebyśmy obalili pewne mity i nie odwracali uwagi od tych leków, które są rzeczywiście skuteczne”

Skąd zatem wziął się mit o dobroczynnym działaniu wapnia? Nie do końca wiadomo. Ten stereotyp – jak wskazuje doktor Paweł Grzesiowski – jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, głównie w krajach Europy Wschodniej. Duży wpływ na jego zakorzenienie się w świadomości społecznej mogły mieć badania prowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, które potwierdzały skuteczność wapnia w leczeniu alergii. Analizy te były jednak obarczone licznymi błędami i nie dawały powtarzalnych wyników.

Wapń nie pomaga, ale może zaszkodzić

Należy podkreślić, że wapń może wchodzić w reakcję z lekami przeciwalergicznymi i osłabiać ich działanie. Co więcej, przyjmowany w nadmiarze szkodzi. Zaburza pracę mózgu. Obniża koncentrację. Powoduje senność i zmęczenie. Sprzyja również występowaniu dolegliwości gastrycznych w postaci nudności, biegunek i wymiotów. Wzmaga oddawanie moczu. Dlatego należy stosować preparaty z wapniem z dużą ostrożnością i przede wszystkim umiarem.

Czytaj też:

Niedobór wapnia poczujesz na ustach. Zobacz, po czym poznać, że organizm domaga się tego pierwiastkaCzytaj też:

Jesteś alergikiem? Możesz sprawdzić prognozę pylenia roślin

Źródła: