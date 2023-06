Jesteś alergikiem? Możesz sprawdzić prognozę pylenia roślin

To wszystko w ramach udziału Instytutu Ochrony Środowiska– Państwowego Instytutu Badawczego w Serwisie Copernicus CAMS2_40 (jest to jeden z sześciu serwisów tworzących unijny program obserwacji Ziemi – Copernicus, to program, który dostarcza produkty informacyjne oparte na obserwacjach satelitarnych Ziemi, obserwacjach naziemnych oraz modelowaniu). Eksperci IOŚ-PIB codziennie obliczają dla obszaru Europy – oprócz stężeń zanieczyszczeń antropogenicznych (związanych z działalnością człowieka) – także prognozę pylenia pięciu gatunków roślin.

Prognozy pylenia można sprawdzić na stronie internetowej

Jak informuje IOŚ-PIB, wyniki obliczeń dla całego obszaru Polski można sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej: ios.edu.pl/alergeny Na specjalnej mapie można zobaczyć prognozowany indeks alergenów oraz prognozy pylenia: brzozy, traw, bylic, olszy oraz ambrozji. Prognoza jest opracowywana na kolejne 96 godzin (4 dni).

Naukowcy zastrzegają, że wyniki prognoz pyłków roślinnych są orientacyjne i bazują na założeniach serwisu CAMS2_40. Jak podkreślają, celem prognoz jest dostarczenie jakościowej informacji na temat stężeń alergenów w Polsce w celach edukacyjnych i informowania społeczeństwa. Wyniki prognoz nie są weryfikowane pomiarami.

Co to jest alergia na pyłki?

Alergia na pyłki to najczęstsza choroba alergiczna układu oddechowego. Objawów alergii doświadcza nawet co piąta osoba. To nawracający katar, łzawienie, przekrwione i opuchnięte oczy, suchy i męczący kaszel. Dlatego alergicy w okresie pylenia roślin nie mają łatwo. Występowanie i nasilenie objawów związane jest z kalendarzem pylenia roślin wywołujących uczulenie. To m.in. wspomniane brzozy czy trawy.

