Roboty zrewolucjonizują okulistykę? Pojawiła się szansa dla wielu chorych

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii (KIST) opracowali innowacyjne ramię robota, które wyposażyli w mikroskop o wysokiej rozdzielczości i czujnik siły. Dzięki tym elementom maszyna jest w stanie z bardzo dużą dokładnością określić położenie poszczególnych żył i wprowadzić igłę bez uszkadzania otaczających tkanek.

Robot działa z większą precyzją niż chirurg

Eksperci przetestowali ramię robota pod kątem wstrzykiwania preparatów bezpośrednio do oka. Wykorzystali w tym celu gałki oczne pochodzące od świń. Maszyna wykonała wszystkie iniekcje z dokładnością bliską 100 procent. Praktycznie za każdym razem umieszczała igłę we wskazanym miejscu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie jest to wcale takie proste. Żyłki w oku to naczynia, których wielkość mierzy się w mikrometrach, a każde uszkodzenie okalających je tkanek może pogorszyć stan pacjenta, doprowadzić do bardzo poważnych powikłań, a nawet utraty wzroku.

Ramię robota okazuje się dużo skuteczniejsze w zakresie wstrzykiwania substancji do oka niż doświadczeni chirurdzy. Te wyniki napawają naukowców dużym optymizmem. Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Nauki i Technologii (KIST) są przekonani, że maszyna może zrewolucjonizować współczesną okulistykę i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów podczas operacyjnego leczenia różnych chorób oczu. Opracowana przez nich technologia – jak przekonują – znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Doskonale sprawdzi się we wszystkich zabiegach wymagających wykonywania iniekcji prosto do oka.

Maszyna może zostać wykorzystana między innymi w leczeniu niedrożności żyły siatkówki, retinopatii cukrzycowej czy zwyrodnienia plamki żółtej. Obecnie naukowcy pracują nad dalszym udoskonalaniem robota. Przeprowadzają też kolejne testy, by sprawdzić, jak zastosowane rozwiązania wpływają na działanie technologii, a zwłaszcza jej precyzję, szybkość i skuteczność. Chcą, by ramię robota mogło być używane nie tylko w okulistyce, ale również mikrochirurgii, gdzie potrzeba wprawnej ręki, precyzji i opanowania. Zastosowanie maszyny odciąży chirurgów i znacznie zwiększy ich możliwości.

Choroby oczu to poważny problem

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z chorobami oczu zmaga się ponad 2 miliardy ludzi na świecie. W Polsce zaburzenia widzenia zaczynają się w coraz młodszym wieku. Cierpi na nie ponad połowa osób między 16 a 54 rokiem życia. Bardzo ważne jest nie tylko skuteczne i precyzyjne leczenie problemów ze wzrokiem, ale również wczesne wykrywanie wszelkich niepokojących sygnałów. Niestety wiele osób z jaskrą czy zaćmą zgłasza się do gabinetu zbyt późno, gdy zmian nie da się już odwrócić, a proces leczenia wymaga skomplikowanych interwencji chirurgicznych.

