Otyłość jest zapisana w głowie? Nowe fakty na temat budowy mózgów osób z nadwagą

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ma wątpliwości, że otyłość jest chorobą przewlekłą, a na dowód tego została wpisana na listę Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) pod numerem E66. W Polsce przybywa też pacjentów z otyłością olbrzymią – mówimy o niej wtedy, gdy BMI (Body Mass Index) pacjenta przekroczy 40 jednostek. Przy nieco mniejszym BMI, powyżej 35, pacjent zmaga się z otyłością drugiego stopnia. Bardzo dużym problemem jest też nadwaga – ma ją trzech na pięciu dorosłych Polaków.

Skąd bierze się otyłość? Naukowcy poznali tajemnicę

Przyczyn nadwagi i otyłości upatruje się w niewłaściwej diecie oraz w zbyt małej aktywności fizycznej. Natomiast najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu Cambridge opisane przez „Sky News” mówią o tym, że za to, ile jemy i ile ważymy, w dużej mierze odpowiada budowa naszego mózgu.

W badaniu udział wzięło 1351 osób z różnymi wynikami BMI (Body Mass Index). Z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki na podstawie badania rezonansem magnetycznym porównano budowę podwzgórza u osób z niedowagą, prawidłową wagą, z nadwagą i otyłych. Wyniki mówią jasno – objętość podwzgórza była znacznie większa u osób z nadwagą i otyłością.Co ciekawe, najwyraźniejsze różnice zauważono w tych częściach podwzgórza, które są odpowiedzialne za kontrolowanie apetytu przez wydzielanie hormonów pozwalających na zachowanie równowagi między głodem a poczuciem nasycenia.

Związek między podwzgórzem a otyłością

Podwzgórze to niewielka struktura, zlokalizowana w międzymózgowiu. Odpowiada m.in. za regulację głodu, pragnienia, metabolizmu, snu, rytmu dobowego i temperatury ciała. Jak się okazuje, zależność między rozmiarem podwzgórza a BMI jest bardzo istotna. Nie są to pierwsze badania na ten temat. Kilka razy ukazywały się analizy na temat tego, co dzieje się w mózgu, gdy czujemy głód albo przeciwnie – gdy jesteśmy nasyceni. Już wcześniej badacze podkreślali, jak ważną rolę w tych procesach pełni podwzgórze, jednak dotąd żadne badania nie były tak szczegółowe jak te wykonane przez zespół z Cambridge. Poza tym wcześniejsze analizy oparte były głównie na zwierzętach.

Naukowcy mają nadzieję, że dalsze pogłębianie zagadnienia będzie możliwe i przełoży się na większe zrozumienie tego, jak powstają nadwaga i otyłość. Nie jest też wykluczone, że różnice w rozmiarach podwzgórza mogą być wynikiem stanu zapalnego, który prowadzi do insulinooporności i otyłości.

Skąd wiadomo, że jesteśmy głodni?

Kilka miesięcy temu na łamach czasopisma naukowego „Nature Metabolism” ukazały się inne badania mówiące o tym, że nieprawidłowo funkcjonujący mózg może być powodem tego, że nie możemy zapanować nad uczuciem głodu czy sytości. Jeśli organizm działa prawidłowo, człowiek, który zje solidny posiłek, czuje się najedzony. Badanie dowiodło, że osoby z otyłością olbrzymią nie odbierają sygnałów o sytości w taki sam sposób, jak te o prawidłowej masie ciała. Ponadto sięganie po produkty, które używamy za niezdrowe, jak chipsy czy słodycze, nie aktywowało w ich mózgu ośrodka nagrody. W konsekwencji jadły więcej niezdrowego i tuczącego jedzenia, a przez to tyły. Badania nad mózgiem będą kontynuowane, tymczasem już teraz specjaliści zalecają osobom, które mają problemy z utratą zbędnych kilogramów, aby skonsultowały się z psychodietetykami.

