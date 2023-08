Masz za wysoki poziom cukru we krwi? Uważaj na serce

Naukowcy wzięli pod dane medyczne pochodzące od 427 tysięcy osób między 40 a 69 rokiem życia. Podzielono je na cztery grupy wyodrębnione na podstawie pomiarów stężenia glukozy we krwi. W pierwszej znaleźli się ochotnicy z niskim poziomem cukru w organizmie, w drugiej – badani mieszczący się w ogólnie przyjętych normach. Trzecią grupę stanowiły osoby ze stanem przedcukrzycowym, ostatnia obejmowała natomiast pacjentów z cukrzycą. Warto przypomnieć, że stan przedcukrzycowy to podwyższone stężenie glukozy w organizmie. Zmiana te nie spełnia jednak kryteriów pełnoobjawowej cukrzycy typu drugiego. Niemniej jednak bagatelizowana może doprowadzić do rozwoju choroby.

Stan przedcukrzycowy czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Prowadzone badania wykazały, że osoby ze stanem przedcukrzycowym lub niezdiagnozowaną cukrzycą były bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych (w porównaniu do ochotników z grupy kontrolnej z prawidłowym stężeniem glukozy we krwi). U mężczyzn ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w obrębie układu krążenia było większe o 30% (zarówno wśród chorych ze stanem przedcukrzycowym, jak i tych ze zdiagnozowaną cukrzycą). Grupa kobiet okazała się pod tym względem bardziej zróżnicowana. Prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych wcześniej schorzeń wyniosło u pacjentek ze stanem przedcukrzycowym i zdiagnozowaną cukrzycą odpowiednio 47 i 33%



Eksperci zaobserwowali również, że niskie stężenie glukozy w organizmie pełni rolę czynnika chroniącego i zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają przypuszczenia naukowców i lekarzy. Udowadniają, że kontrola poziomu cukru we krwi jest ważna na każdym etapie, nawet wówczas, gdy nie daje on objawów chorobowych.