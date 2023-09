Choroby alergiczne u dzieci mogą mieć wspólną przyczynę. Badania

Choroby alergiczne dotykają milionów dzieci na całym świecie, a w dodatku stale zwiększa się częstość zachorowań na nie. Naukowcy „wzięli pod lupę” cztery różne choroby o podłożu alergicznym, szukając możliwej przyczyny ich występowania u kilkuletnich dzieci. Badanie zostało opublikowane na łamach „Nature Communications”. Jest to jedno z pierwszych takich badań. Badacze mają w planach wykorzystanie jego wyników do opracowania terapii zaburzeń równowagi mikroflory jelitowej, która może być podłożem chorób alergicznych. W konsekwencji możliwe będzie wtedy też zapobieganie ich rozwojowi u dzieci w przyszłości.

Podłoże najczęstszych chorób alergicznych

Naukowcy ich rozwój zestawili z cechami mikrobiomu jelitowego. I choć każda z tych chorób charakteryzuje się różnymi objawami, to okazuje się, że podłoże ich występowania może być wspólne. Badacze odkryli, że jest ono związane ze składem mikroflory jelitowej. „Są to różne diagnozy, każda z własną listą objawów, więc większość badaczy rozpatruje je indywidualnie” – powiedziała dr Charisse Petersen, współautorka artykułu. Dodała jednak, że po przyjrzeniu się temu, co dzieje się na poziomie komórkowym, mają one jednak wiele wspólnego. Potrzebne będą dalsze badania, jednak już aktualna wiedza pozwala naukowcom bardziej zrozumieć to, w jaki sposób mikrobiom jelit niemowlęcia może ulegać zmianom, które przewidują i częściowo wyjaśniają przyszły rozwój alergii dziecięcych.

Badacze przeanalizowali dane pochodzące od 1115 dzieci. Były one monitorowane od momentu urodzenia do 5. roku życia. Z tej grupy 523 dzieci nie miało nigdy żadnych objawów alergii. Z kolei u 592 dzieci lekarz zdiagnozował jedno lub więcej zaburzeń alergicznych. Badaniom zostały poddane także próbki kału maluchów, na podstawie których naukowcy ocenili ich mikrobiom jelitowy. Były one pobierane w czasie, gdy dzieci miały najpierw 3 miesiące, a później – 1 rok.

Rozwój alergii a zaburzenia mikroflory jelitowej

Badacze po przeanalizowaniu próbek dostrzegli zależność między zdiagnozowanymi u dzieci chorobami alergicznymi a charakterystycznymi cechami mikrobiomu, które świadczyły o niezrównoważonej mikroflorze jelitowej. Wyniki pokazują, że cztery schorzenia alergiczne są konsekwentnie powiązane z określonymi zmianami mikrobiomu oraz wpływami w okresie wczesnodziecięcym. Prawdopodobnie było to skutkiem upośledzenia funkcji błony śluzowej jelit oraz zwiększoną odpowiedzią zapalną w jelitach.

„Zazwyczaj nasze ciała tolerują miliony bakterii żyjących w naszych jelitach, ponieważ robią one tak wiele dobrego dla naszego zdrowia. Tolerujemy je między innymi poprzez utrzymywanie silnej bariery między nimi a naszymi komórkami odpornościowymi oraz ograniczanie sygnałów zapalnych, które pobudzałyby te komórki do działania” – powiedziała Courtney Hoskinson, doktorantka i pierwsza autorka artykułu. Badaczka dodała również, że załamanie tych mechanizmów u dzieci poprzedza rozwój alergii.

Co kształtuje mikroflorę jelitową niemowląt?

Na kształtowanie mikroflory jelitowej niemowląt może wpływać wiele czynników. Jest to między innymi:



dieta,

rodzaj porodu,

stosowane antybiotyki,

miejsce zamieszkania (czy jest to miasto, czy wieś).

Mikrobiom kształtuje się we wczesnym okresie życia, zaraz po urodzeniu, ale przechodzi wiele zmian w miarę dojrzewania. „Z naszych danych wynika, że stosowanie antybiotyków w pierwszym roku życia zwiększa prawdopodobieństwo późniejszych zaburzeń alergicznych, podczas gdy karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy ma działanie ochronne. Była to obserwacja uniwersalna dla wszystkich chorób alergicznych, które badaliśmy” – wyjaśnia dr Stuart Turvey, profesor na oddziale pediatrii i jeden z wiodących autorów badania.

