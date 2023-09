Jak poprawić płodność u kobiet z PCOS? Naukowcy znaleźli zaskakujący sposób

Głównym przedmiotem zainteresowania malezyjskich naukowców był związek między sposobem odżywiania a płodnością kobiet ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników. Specjaliści skoncentrowali się na diecie ketogenicznej. Ekipa ekspertów pod kierunkiem Karniza Khalida przeanalizowała ponad 150 badań dotyczących tej tematyki.

PCOS a sposób odżywiania

U pacjentek, które stosowały dietę ketogeniczną (przez co najmniej 45 dni lub dłużej) odnotowano istotną statystycznie poprawę płodności. Ograniczenie ilości spożywanych węglowodanów na rzecz tłuszczów przyniosło zaskakujące efekty. I nie chodzi tylko o spadek masy ciała. Zmianie uległy również poziomy hormonów. Zmniejszyła się ilość wolnego testosteronu we krwi. Zaobserwowano natomiast większe stężenie globulin wiążących hormony płciowe. U kobiet doszło również do normalizacji poziomów folitropiny (FSH) oraz lutropiny (LH), co ułatwia zajście w ciążę. „Te odkrycia mają ważne implikacje kliniczne, szczególnie dla endokrynologów, ginekologów i dietetyków. Wskazują na potrzebę uwzględnienia w procesie leczenie kobiet z zespołem policystycznych jajników indywidualnych zaleceń dietetycznych” – zauważa Karniza Khalid, główna autorka badań.

Czym jest zespół policystycznych jajników?

Zespół policystycznych jajników (PCOS) dotyczy od 5 do 15 proc. kobiet w wieku rozrodczym. Najprawdopodobniej ma podłoże genetyczne. W przebiegu choroby dochodzi do nierównowagi hormonalnej, co skutkuje pojawieniem się zaburzeń miesiączkowania. Pacjentki z PCOS nierzadko zmagają się również z problem nadmiernego owłosienia (na przykład na twarzy), otyłością czy trądzikiem. Ich jajniki są powiększone i bardzo często torbielowate, co utrudnia zajście w ciążę (podobnie jak zaburzenia hormonalne). Choroby nie da się zupełnie wyleczyć, ale można złagodzić jej objawy. Terapia polega przede wszystkim na farmakoterapii. Ignorowanie problemu może prowadzić nie tylko do niepłodności, ale również wystąpienia cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów w obrębie narządów rodnych.

Czytaj też:

Włosy wypadają ci garściami? To może być objaw zespołu policystycznych jajnikówCzytaj też:

Starania o dziecko. Co może zrobić kobieta, a co mężczyzna?