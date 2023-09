Ta pora dnia jest najlepsza na ćwiczenia, by schudnąć. Doniesienia naukowe

Zespół z Chin i Stanów Zjednoczonych przeanalizował dane pochodzące z badania zorganizowanego przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w latach 2003–2006. Wziął pod lupę informacje zebrane od ponad pięciu tysięcy osób w wieku powyżej 19 lat. Wnioski ekspertów zostały opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Obesity” we wrześniu 2023 roku. Co dokładnie udało im się ustalić? Sprawdź.

Jaka jest najlepsza pora na ćwiczenia, żeby schudnąć?

Eksperci zauważyli, że osoby, które ćwiczyły w godzinach porannych (między siódmą a dziewiątą) miały niższy wskaźnik masy ciała (Body Mass Index, BMI) niż ochotnicy trenujący o innych porach w ciągu dnia – po południu lub wieczorem. Skąd ta zależność? U jej podstaw – jak przekonują badacze – leży kilka czynników. Podczas porannych ćwiczeń (przed śniadaniem) organizm spala tłuszcz, a nie węglowodany (z uwagi na fakt, że w nocy na ogół pościmy). Co więcej, naukowcy są zdania, że po wczesnym treningu metabolizm przyspiesza i utrzymuje takie tempo przez większą część dnia, dzięki czemu łatwiej tracimy zbędne kilogramy. Poza tym, jeśli zaczynamy swoje poranki od aktywności fizycznej, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że wytrwamy w treningowej rutynie i nie odpuścimy ćwiczeń w natłoku codziennych obowiązków. Nie pojawi się kolejna ważna rzecz do zrobienia, która sprawi, że gimnastykę odłożymy na później.

„Wyniki analiz są interesujące z punktu widzenia nauki, ale nie są wystarczające. Potrzeba dalszych badań, by dokładnie stwierdzić, jakie znaczenie dla efektywności ćwiczeń i utraty wagi ma pora wykonywania treningów. Trzeba przy tym wykluczyć wpływ innych istotnych czynników” – podkreślił Cameron Mitchell, adiunkt kinezjologii na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że ważną rolę w procesie odchudzania odgrywa również tak zwany zdrowy styl życia, czyli między innymi rezygnacja ze spożywania używek (palenia tytoniu i picia alkoholu) i jedzenia ultra przetworzonej żywności, a także ograniczenie liczby przyjmowanych kalorii.

Jakie ćwiczenia wykonywać, by schudnąć?

Specjaliści polecają treningi aerobowe, które prowadzą do przyspieszenia tętna, a co za tym idzie zwiększają tempo przemiany materii. Chodzi o aktywności, takie jak bieganie czy jazda na rowerze. Powinny one trwać minimum 40 minut (najpierw organizm spala glikogen. a dopiero potem tłuszcz). Należy jednak podkreślić, że rodzaj wykonywanych ćwiczeń powinien być dobierany indywidualnie po uwzględnieniu sytuacji zdrowotnej danej osoby, a także jej możliwości. Przed rozpoczęciem ćwiczeń, warto umówić się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który sprawdzi, czy nie istnieją przeciwskazania do wykonywania danego rodzaju aktywności. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zmagają się z różnymi przewlekłymi chorobami, na przykład cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym.

