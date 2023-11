Jak skutecznie obniżyć ciśnienie krwi w jeden tydzień? Naukowcy znaleźli prosty sposób

Z nowego badania przeprowadzonego przez naukowców m.in. z Centrum Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt i Uniwersytetu Alabama wynika, że niemal każdy może obniżyć ciśnienie krwi, obniżając dzienne spożycie sodu. Wystarczy jedna łyżeczka soli mniej, a ciśnienie skurczowe może spaść średnio o 6 mm Hg. Jak podkreślają naukowcy, to efekt porównywalny z powszechnie stosowanymi lekami na nadciśnienie. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of the American Medical Association”.

Jedna łyżeczka soli mniej obniża ciśnienie krwi

„Odkryliśmy, że 70–75 proc. wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy przyjmują już leki na nadciśnienie, czy nie, prawdopodobnie zaobserwuje obniżenie ciśnienia krwi, jeśli obniżą zawartość sodu w swojej diecie” – uważa prof. Norrina Allen z zespołu naukowców. Jak podkreśla, wysokie ciśnienie krwi jest główną przyczyną niewydolności serca, udarów mózgu i zawałów serca.

Podczas eksperymentu osoby w wieku 50-70 lat zostały losowo przydzielone do diety wysokosodowej (spożywały 2200 mg sodu) lub niskosodowej (w sumie 500 mg sodu dziennie). Po tygodniu przechodziły na dietę przeciwną i przez cały czas mierzono im ciśnienie krwi (24 godziny na dobę). Warto dodać, że jedna łyżeczka soli (5 g) zawiera ok. 2000 mg sodu.

Wśród uczestników skurczowe ciśnienie krwi uległo istotnemu obniżeniu o 7–8 mm Hg w przypadku stosowania diety niskosodowej w porównaniu z dietą wysokosodową oraz o 6 mm Hg w porównaniu ze zwykłą dietą. Badacze uważają, że te wyniki są dowodem na to, że tak samo jak jakakolwiek aktywność fizyczna jest lepsza, niż żadna, tak samo każde obniżenie spożycia soli będzie korzystne dla zdrowia.

Jak dodali, efekt obniżenia ciśnienia krwi poprzez redukcję spożycia sodu wśród uczestników badania został osiągnięty szybko i bezpiecznie w ciągu jednego tygodnia.

Ile soli dziennie można zjeść?

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie powinniśmy spożywać więcej niż około 5 g soli (1 płaską łyżeczkę od herbaty) dziennie. Z różnych szacunków wynika, że Polacy przekraczają tę dawkę co najmniej dwukrotnie. Warto pamiętać, że chodzi nie tylko o sól, którą dosypujemy sami do potraw, ale też tę, która już znajduje się w gotowej żywności, w tym np. w pieczywie.

