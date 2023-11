Nowy czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Wnioski naukowców szokują

Istnieje wiele czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego. Powstawaniu schorzenia sprzyja między innymi brak aktywności fizycznej, nadwaga i otyłość, a także stres oraz niewłaściwa dieta. I wbrew pozorom nie chodzi wyłącznie o spożywanie dużych ilości cukru. Naukowcy odkryli, że prawdopodobieństwo wystąpienia choroby zwiększa jedzenie dużych ilości zupełnie innego produktu, który nie kojarzy się ze słodkimi przysmakami.

Spożywanie soli a ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego

Specjaliści z Uniwersytetu Tulane przeprowadzili badanie z udziałem 400 tysięcy osób. Przeanalizowali dane dotyczące spożywania soli przez uczestników i obserwowali ich przez kolejne 11 lat. Eksperci odnotowali w tym czasie 13 tysięcy przypadków cukrzycy typu drugiego. Okazało się, że ludzie, którzy używali soli czasami, zwykle lub zawsze byli bardziej narażeni na rozwój choroby w porównaniu do osób z grupy kontrolnej (jej członkowie nigdy nie stosowali przyprawy lub sięgali po nią bardzo rzadko). Ryzyko było wyższe odpowiednio o 13, 20 i 39 procent (rosło wraz ze zwiększaniem ilości soli obecnych w diecie).

– Wiemy już, że ograniczenie soli może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętniczego. Przeprowadzone badanie po raz pierwszy pokazuje, że rezygnacja z używania przyprawy może również pomóc w zapobieganiu cukrzycy typu 2 – powiedział główny autor badania, dr Lu Qi z Uniwersytetu Tulane.

Trzeba przeprowadzić kolejne analizy, by ustalić, dlaczego wysokie spożycie soli może być powiązane z większym ryzykiem cukrzycy typu 2. Doktor QI uważa, że przyprawa zachęca ludzi do jedzenia większych porcji codziennych posiłków, co prowadzi do powstawania nadwagi i otyłości. Badanie wykazało istnienie istotnych zależności między częstym spożywaniem soli a wyższym BMI (Body Mass Index) i większym stosunkiem talii do bioder.

Gdzie znajdziemy sól?

Źródłem soli w diecie są nie tylko słone przekąski, ale również inne produkty, na przykład wędliny, pieczywo, konserwy, mrożonki, sery, soki warzywne czy płatki śniadaniowe. W zasadzie trudno wymienić artykuł spożywczy, w którym opisywana przyprawa nie występuje. Dlatego tak ważne jest to, by na co dzień zrezygnować z dosalania potraw na talerzu, a także kupowania wysoce przetworzonych gotowych dań. Przyjmuje się, że bezpieczna dawka soli wynosi około 5 gramów.

