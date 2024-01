Ciężkie zakażenie COVID-19 może zwiększać ryzyko innej, poważnej choroby. Najnowsze badania

Koronawirus nie odpuszcza i stale obserwujemy nowe zakażenia. Po przebyciu COVID-19 mogą u pacjenta występować różne późniejsze komplikacje zdrowotne wywołane zakażeniem. Ważne jest więc zrozumienie potencjalnych późniejszych konsekwencji. Badacze „wzięli pod lupę” długoterminowe skutki psychiatryczne, które mogą wystąpić u takich osób. Jak poinformowało pismo „medRxi”, ciężkie zakażenie COVID-19 może mieć związek ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia schizofrenii. Okazuje się, że u pacjentów po ciężkim przebyciu zakażenia koronawirusem ponad cztery razy częściej diagnozuje się później schizofrenię lub inne zaburzenia psychotyczne.

Ciężkie zakażenie COVID-19 a schizofrenia

Przyczyny występowania schizofrenii do tej pory nie są do końca jasne. W przebiegu tej choroby dochodzi do stanu charakteryzującego się zmienionym chorobowo postrzeganiem rzeczywistości – jej odbioru i oceny. Ryzyko zachorowania na schizofrenię w ciągu całego życia wynosi 1 procent. Z równą częstotliwością chorują mężczyźni jak i kobiety, a ponad połowa zachorowań rozpoczyna się przed 30. rokiem życia (mężczyźni zaczynają chorować nieco wcześniej niż kobiety).

Ostatnio naukowcy zbadali związek między ciężkim zachorowaniem na COVID-19 a ryzykiem późniejszego wystąpienia schizofrenii u tych osób. Wanhong Zheng z West Virginia University wraz ze swoim zespołem przeanalizował dane, które dotyczyły diagnozy schizofrenii oraz podobnych chorób u osób w wieku od 17 do 70 lat, które przeszły zakażenie COVID-19.

Uczestnikami badania byli pacjenci po przebyciu COVID-19, ale nie tylko

W ramach US National COVID Cohort Collaborative zostały zebrane dane od ponad 650 tys. osób. Około 219 tys. osób przeszło umiarkowaną, ciężką lub śmiertelną infekcję COVID-19. Z kolei 213 tys. osób miało negatywny wynik testu na COVID-19. Ponad 222 tys. osób, czyli pozostali uczestnicy, mieli zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) – jest to zagrażająca życiu choroba, która nie jest związana z COVID-19.

Żadna z osób, której dane znajdowały się w bazie, nie chorowała wcześniej na:



schizofrenię,

chorobę afektywną dwubiegunową,

depresję,

nie miała też zaburzeń osobowości oraz nie doświadczyła traumy.

COVID-19 zwiększa ryzyko chorób psychotycznych – wyniki badania

Badacze poprzez przeanalizowanie danych sprawdzili, u jak wielu osób zdiagnozowano schizofrenię, ostre zaburzenie psychotyczne lub schorzenia pokrewne. Okazało się, że trzy tygodnie po zakażeniu u 2573 osób zdiagnozowano stan psychotyczny – około połowa z tych osób przeszła zakażenie COVID-19. Badacze systematycznie analizowali współczynnik zagrożenia nowo rozpoznaną schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi w trzech odrębnych przedziałach czasowych: 0-21 dni, 22-90 dni oraz ponad 90 dni po zakażeniu. Pacjenci z pozytywnym wynikiem na COVID-19 wykazywali konsekwentnie zwiększony współczynnik zagrożenia we wszystkich przedziałach czasowych i był on istotnie wyższy niż u pacjentów z ARDS i pacjentów z wynikiem negatywnym testu na COVID-19.

Zdiagnozowanie choroby psychotycznej u osób, które przeszły zakażenie COVID-19, było około 4,6 razy większe w porównaniu do tych osób, u których test na koronawirusa był negatywny. Z kolei u osób z ARDS prawdopodobieństwo zdiagnozowania chorób psychotycznych było o około 25 procent mniejsze, gdy wynik testu na koronawirusa był negatywny. Po 3 miesiącach od zakażenia COVID-19 ryzyko zdiagnozowania chorób psychotycznych nadal było większe w porównaniu z innymi grupami pacjentów (z negatywnym wynikiem testu lub z zakażeniem ARDS).

W opinii badaczy odpowiadać za to zjawisko może nasilenie stanu zapalnego w mózgu wywołanego COVID-19. Podnosi się wtedy poziom kwasu kynureninowego – według wcześniejszych obserwacji taki stan występuje u osób chorych na schizofrenię lub psychozę. Potrzebne są jednak dalsze badania, by móc określić, u jakich dokładnie osób i z jakiego powodu ryzyko zachorowania na schizofrenię zwiększa się i w jaki sposób jest ono powiązane z zakażeniem COVID-19.

