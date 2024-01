Hipochondria może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż nam się wydaje. Najnowsze badanie

Hipochondria jest zaburzeniem psychicznym, które objawia się tym, że dana osoba odczuwa silny lęk o swoje zdrowie (mimo braku rzeczywistych dowodów na istnienie poważnej choroby). Pojawia się u niej wtedy też przekonanie o posiadaniu jednego lub kilku objawów danej choroby. To zaburzenie może prowadzić do nadmiernego szukania porad medycznych, częstych wizyt u lekarzy czy też przeprowadzania wielu badań diagnostycznych, pomimo braku medycznych podstaw do tego. Takie osoby nie są w stanie jednak pozbyć się swojego lęku mimo pozytywnych wyników badań laboratoryjnych i testów fizykalnych. Sprawdźcie, jakie są charakterystyczne cechy hipochondryka. Możecie również wykonać test, czy jesteście hipochondrykiem (pamiętajcie jednak, że nie jest to diagnoza).

Hipochondria zwiększa ryzyko śmierci – najnowsze badanie

Choć mogłoby się wydawać, że u osób cierpiących na hipochondrię ryzyko śmierci jest mniejsze, ponieważ stale kontrolują one stan swojego zdrowia, to okazuje się, że wcale tak nie jest. Wnioski z najnowszych badań pokazują wręcz coś zupełnie odwrotnego. Wyniki zostały opublikowane na łamach „JAMA Psychiatry”. Pokazały one, że osoby, które cierpią na hipochondrię, mają znacznie większe ryzyko zgonu – wynosiło aż 84 procent. Było ono możliwe z jakiejkolwiek przyczyny, w tym również było uwzględnione ryzyko popełnienia samobójstwa. Badacze są jednak zdania, że problem hipochondrii może nie być wystarczająco zdiagnozowany, a rzeczywista śmiertelności takich osób może być wyższa, niż pokazują wyniki badania.

Badacze skorzystali z kilku szwedzkich rejestrów opartych na populacji, aby zidentyfikować osoby, które otrzymały diagnozę hipochondrii. Do badania zostało zakwalifikowane 4219 osób chorujących na hipochondrię. Większość z nich stanowiły kobiety (56,7 procent). Z kolei średni wiek uczestników w chwili diagnozy choroby wynosił 34,5 lat. W grupie kontrolnej, czyli bez hipochondrii, było 42190 osób. Podczas okresu całego badania zmarło 268 osób z hipochondrią, ale także 1761 osób z grupy kontrolnej.

Jakie są przyczyny śmierci osób chorych na hipochondrię?

Wyniki badania pokazały, że osoby z hipochondrią miały wyższe ryzyko śmieci – zarówno z przyczyn naturalnych, jak i nienaturalnych. Autorzy pracy są zdania, że za naturalne przyczyny śmierci może odpowiadać chroniczny stres, który wpływa negatywnie na kondycję całego organizmu, ale również układu oddechowego. Dodatkowo miały one też wyższe ryzyko śmierci spowodowanej chorobami układu krążenia. Osoby cierpiące na hipochondrię umierały wcześniej niż osoby zdrowe – średnia długość ich życia wynosiła 70 lat (w grupie kontrolnej było to 75 lat).

Okazuje się, że ta grupa pacjentów na co dzień zmaga się również z bardzo silnym stresem i dużym cierpieniem, które mogą znacząco odbijać się na ich kondycji psychicznej, prowadząc między innymi do samobójstwa. Wśród osób chorych na hipochondrię są one znacznie częstsze – z badania wynika, że ryzyko śmierci w wyniku popełnienia samobójstwa jest u nich czterokrotnie wyższe.

Specjaliści są zdania, że odpowiednie reagowanie w przypadku wczesnego wykrycia hipochondrii jest niezwykle ważne. Istotne jest, by takie osoby miały zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną. Powinny mieć również dostęp do edukacji, która umożliwi im zdobycie wiedzy i zrozumienie swojej choroby, ale też technik relaksacyjnych oraz leków przeciwdepresyjnych (jeśli zaleci je specjalista).

