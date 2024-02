Rewolucja w zapisach na szczepienie przeciw COVID-19. Zmiany wchodzą w życie już dzisiaj

Od 6 grudnia 2023 roku istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 nową wersją szczepionki. Jest to Nuvaxovid – szczepionka, która chroni przed najnowszym wariantem koronawirusa – XBB.1.5. Taką szczepionkę może przyjąć każda chętna osoba, która ukończyła 12. rok życia. Warunkiem jest również to, że nie szczepiła się wcześniej przeciwko COVID-19 lub od ostatniego szczepienia minęło co najmniej 6 miesięcy. Osoby, które są w grupie podwyższonego ryzyka, powinny szczególnie zadbać o to, by przyjąć taką szczepionkę. Wcześniej trzeba zapisać się na szczepienie, jednak tutaj zaczęły obowiązywać pewne zmiany.

Zmiany w zapisach na szczepienie przeciwko COVID-19

Od 16 lutego 2024 roku osoba, która chce się zaszczepić przeciwko COVID-19 nie będzie mogła już zapisać się na takie szczepienie za pośrednictwem infolinii. Do tej pory pacjent mógł to zrobić, dzwoniąc pod numer 989. Infolinia ta miała już przestać działać w grudniu 2023 roku, jednak wtedy ostatecznie nie podjęto decyzji o tym. Powodem było między innymi bardzo duże zainteresowanie nowymi szczepionkami. Dodatkowo osoby starsze, które znajdują się w grupie ryzyka, mogły mieć wtedy problem z zapisaniem się na szczepienie drogą elektroniczną. Ostatecznie jednak Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na wyłączenie zapisów poprzez infolinię 15 lutego 2024 roku. Oznacza to, że od 16 lutego nie można zapisywać się już w ten sposób. Swoją decyzję resort argumentuje tym, że była to najmniej popularna forma zapisów na szczepienie.

Jak teraz będzie można zapisać się na szczepienie przeciw koronawirusowi?

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, od 16 lutego 2024 pacjenci, którzy chcą się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19, mogą zrobić to na trzy sposoby:



przez aplikację mojeIKP,

na Internetowym Koncie Pacjenta,

w punkcie szczepień: przychodni POZ lub aptece.

Rodzice dzieci poniżej 18. roku życia powinni pamiętać, że nie wszędzie da się zaszczepić nastolatków przeciwko COVID-19. Nie można tego zrobić w aptece, a jedynie w przychodni.

Kto powinien zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Kolejną dawkę przypominającą szczepionki powinny przede wszystkim przyjąć osoby z grupy ryzyka, czyli:



powyżej 60. roku życia,

osoby, które mają obniżoną odporność lub choroby współistniejące, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy to osób w wieku co najmniej 12 lat),

osoby, które są pracownikami ochrony zdrowia i mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

15 lutego 2024 roku odnotowano 245 zakażeń koronawirusem, w tym 6 przypadków śmiertelnych (1 wyłącznie z powodu COVID-19, a 5 z powodu chorób współistniejących wraz z COVID-19). Choć wzrost zakażeń jest wyraźnie niższy, niż jeszcze kilka tygodni temu, to koronawirus nadal jest niebezpieczny. Co więcej, jakiś czas temu w rozmowie z „Wprost” dr Paweł Grzesiowski, pediatra, ekspert NRL ds. zagrożeń epidemicznych zauważył, że zachorowań może być znacznie więcej, niż podają oficjalne statystyki. Jego zdaniem „to są dane, które po prostu odzwierciedlają liczbę wykonanych badań i wykrytych zakażeń wpisanych do systemu”. Nie bierze się pod uwagę na przykład testów, które pacjenci kupują prywatnie.

